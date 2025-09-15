Ιταλία: Σοκ και βαθιά συγκίνηση προκαλεί η αυτοκτονία 14χρονου – Ήταν θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

Μεγάλη συγκίνηση αλλά και έντονο σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αυτοκτονία του δεκατετράχρονου Πάολο Μέντικο, ο οποίος ζούσε έξω από την πόλη Λατίνα, σε απόσταση μικρότερη των εκατό χιλιομέτρων από τη Ρώμη. Ο Πάολο αυτοκτόνησε στο υπνοδωμάτιό του, λίγα λεπτά αφότου έστειλε μήνυμα, μέσω κινητού, σε συμμαθητές του. «Στο σχολείο, κρατήστε μου μια θέση στην πρώτη σειρά», έγραψε ο έφηβος.

Σύμφωνα με τα μέλη της οικογένειάς του, ο Πάολο ήταν στόχος σχολικού εκφοβισμού και ομοφοβικών επιθέσεων. Στην τάξη τον φώναζαν «κοριτσάκι» και «Πάολα». Καλός μαθητής, αγαπούσε το ψάρεμα και έπαιζε μπάσο. Άλλαξε σχολείο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό και στην πρώτη λυκείου ξανάρχισε ο εφιάλτης.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Πάολο Μέντικο, σε επιστολή που απηύθυνε στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ’, στην πρωθυπουργό της χώρας Τζόρτζια Μελόνι και στον υπουργό Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα, ζήτησε να ληφθούν πραγματικά μέτρα για να μην υπάρξουν άλλες αυτοκτονίες εφήβων. «Ο θάνατος του αδελφού μου πιστοποιεί την αποτυχία της κοινωνίας μας», γράφει ο Ίβαν Μέντικο.

«Στην κηδεία του παιδιού μου, ήρθε μόνον ένας συμμαθητής του και στο παρελθόν υπήρξαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπέθαλψαν το μπούλινγκ και αδιαφόρησαν επιδεικτικά παρά τις καταγγελίες μας», δήλωσε η μητέρα του αδικοχαμένου νέου. Οι καθηγητές του αρνούνται κάθε άμεση ή έμμεση ευθύνη, αλλά ο Ιταλός υπουργός Παιδείας διέταξε τη διεξαγωγή άμεσης διοικητικής έρευνας. Η εισαγγελία του Κασίνο, παράλληλα, ερευνά την τραγική αυτή υπόθεση με έμφαση στο αδίκημα της εξώθησης σε αυτοκτονία.

«Το πρόβλημα του μπούλινγκ παρουσιάζει, δυστυχώς, αύξηση σε όλη την Ευρώπη, λόγω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι ένα τεράστιο θέμα», τόνισε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Παιδείας, Βαλντιτάρα. Εκπρόσωποι όλων των πολιτικών κομμάτων τόνισαν τη βασική σημασία της άμεσης αντίδρασης, από μέρους των αρμόδιων αρχών, σε κάθε βίαιη συμπεριφορά σε βάρος των εφήβων εντός και εκτός των σχολικών ιδρυμάτων.

Από έρευνα που διεξήχθη πρόσφατα, τέλος, προκύπτει ότι το 19% των παιδιών ηλικίας 11 έως 13 ετών είναι θύμα μπούλινγκ και βίαιων επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας. Οι επιθέσεις αυτές τριπλασιάζουν τον κίνδυνο κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

