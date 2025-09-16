Τέμπη: «Δεν θα φύγω από εδώ μέχρι να δικαιωθεί ο Ντένις» λέει ο πατέρας θύματος που κάνει απεργία πείνας έξω από τη Βουλή

Απεργία πείνας πραγματοποιεί από τη Δευτέρα (15/9) έξω από την Βουλή ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι ζητεί να γίνει εκταφή του παιδιού του, διεκδικώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη για την τραγωδία που σημειώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023. «Απαιτώ την άδεια εκταφής του παιδιού μου» δηλώνει.

Ο πατέρας του 22χρονου παραμένει στο σημείο που είναι γραμμένο το όνομα του γιου του, στο άτυπο μνημείο μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη στη Βουλή.

«Αν τον έβλεπα θα του έλεγα ότι τον αγαπώ πολύ και μακάρι να ήμουν εγώ στην θέση του»

«Ο Ντένις ήταν όλο όνειρα και το ωραίο ήταν πως ό,τι είχε στο μυαλό του με κάποιον τρόπο τα κατάφερνε. Είχε στόχο να φτιάξει μία οικογένεια, σαν την δική μας-όπως μου είχε πει» είπε ο Πάνος Ρούτσι, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι του λείπει περισσότερο από τον γιο του, δήλωσε: «να τον βλέπω. Μου λείπει το γέλιο του, μου λείπει να τον αγγίζω στα μαλλιά του. Τα πάντα. Αν τον έβλεπα τώρα θα του έλεγα ότι τον αγαπώ πολύ και μακάρι να ήμουν εγώ στην θέση του».

«Είμαι εδώ. Αυτό που του υποσχέθηκε από την ημέρα που έφυγε. Δεν θα φύγω από εδώ μέχρι να δικαιωθεί και να πάει και ο τελευταίος στην φυλακή» κατέληξε.