Χανιά: Ένταση και διαμαρτυρίες στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Σύσκεψη τοπικών φορέων το μεσημέρι

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά- μετανάστες

Ήταν θέμα ημερών να αρχίσουν οι εντάσεις στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά όπου φιλοξενούνται καθημερινά περισσότερα από 1.000 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χθες οι εκατοντάδες μετανάστες που παραμένουν στον χώρο εδώ και αρκετές ημέρες μόλις είδαν τα νέα… καραβάνια που έφτασαν στον εκθεσιακό χώρο άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα. Μάλιστα, οι διαμαρτυρίες πήραν άγριες διαστάσεις καθώς δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια και οι μικροτραυματισμοί.

Χρειάστηκε να επέμβει ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα κάτι που έγινε αργά το βράδυ.

Οι μετανάστες δεν αντέχουν άλλο τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης καθώς στον χώρο όπου φιλοξενούνται, ο κλιματισμός δεν είναι επαρκής ενώ μέσα στο εκθεσιακό κέντρο ο ένας είναι πάνω στον άλλον.

Με το… σταγονόμετρο η αποσυμφόρηση

Μπορεί ο προγραμματισμός του υπουργείου Μετανάστευσης να είναι η άμεση αποσυμφόρηση του χώρου ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει πράξη, τουλάχιστον άμεσα.

Ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινές του δηλώσεις ανέφερε πως μέσα σε δύο με τρεις ημέρες η κατάσταση στην Αγυιά θα έχει βελτιωθεί καθώς έχει ξεκινήσει η μετακίνηση των μεταναστών σε δομές της υπόλοιπης Ελλάδος.

Αυτό όμως, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται καθώς καθημερινά φτάνουν νέα καραβάνια με αποτέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Αγυιά να εξακολουθεί να ξεπερνά τους 1.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες αναχώρησαν 200 μετανάστες προς την υπόλοιπη Ελλάδα ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν άλλοι τόσοι σήμερα.

Σύσκεψη στα Χανιά

Έκτακτη σύσκεψη για τις μεταναστευτικές ροές πραγματοποιούν οι τοπικοί φορείς των Χανίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύσκεψη που οργανώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογερή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες να δώσουν το “παρών” στελέχη από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, που διαχειρίζονται επίσης τις ροές μεταναστών και προσφύγων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΑμεΑ: Εκπαιδευτικός αποκλεισμός για μαθητές με αναπηρία-Τι ζητάει από την Πολιτεία

Το σύμπτωμα στο κεφάλι που μπορεί να δείχνει ότι έχετε αφυδάτωση

ΟΔΔΗΧ: Στις αγορές βγαίνει σήμερα η Ελλάδα με επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Πόσα χρήματα θα αντλήσει

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ...

Η Microsoft προειδοποιεί: Μην χρησιμοποιείτε το Google Chrome στον υπολογιστή σας

Ηχογράφηση φάλαινας-δολοφόνου που μιμείται ανθρώπινη ομιλία τρομοκρατεί τον κόσμο
περισσότερα
10:19 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κάρπαθος: Γεννήθηκε η πρώτη αρσενική φώκια της χρονιάς – Βίντεο από τη συγκινητική στιγμή

Η πρώτη γέννηση φώκιας της χρονιάς είναι γεγονός και συνέβη μέσα σε θαλάσσιο σπήλαιο στην Βόρε...
10:06 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 11χρονης συνελήφθη 55χρονος στην Σταυρούπολη Θεσ...
09:47 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Πέλλα: Ηλικιωμένος κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου – Την πέταξε με δύναμη στο οδόστρωμα

Ηλικιωμένος κακοποίησε μέχρι θανάτου γάτα σε περιοχή της Πέλλας, ενώ συνελήφθη και οδηγείται σ...
09:40 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Αντικυκλώνας εμποδίζει τις αστάθειες και το καλοκαίρι «επιμένει» – Δυνατά μελτέμια στο Αιγαίο το Σαββατοκύριακο

Ο αντικυκλώνας συνεχίζει να εμποδίζει τυχόν αστάθειες με αποτέλεσμα η ανομβρία να συνεχίζεται,...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος