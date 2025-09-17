Χανιά: Ένταση και διαμαρτυρίες στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Σύσκεψη τοπικών φορέων το μεσημέρι

Ήταν θέμα ημερών να αρχίσουν οι εντάσεις στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά όπου φιλοξενούνται καθημερινά περισσότερα από 1.000 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, χθες οι εκατοντάδες μετανάστες που παραμένουν στον χώρο εδώ και αρκετές ημέρες μόλις είδαν τα νέα… καραβάνια που έφτασαν στον εκθεσιακό χώρο άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα. Μάλιστα, οι διαμαρτυρίες πήραν άγριες διαστάσεις καθώς δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια και οι μικροτραυματισμοί.

Χρειάστηκε να επέμβει ισχυρή δύναμη της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα κάτι που έγινε αργά το βράδυ.

Οι μετανάστες δεν αντέχουν άλλο τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης καθώς στον χώρο όπου φιλοξενούνται, ο κλιματισμός δεν είναι επαρκής ενώ μέσα στο εκθεσιακό κέντρο ο ένας είναι πάνω στον άλλον.

Με το… σταγονόμετρο η αποσυμφόρηση

Μπορεί ο προγραμματισμός του υπουργείου Μετανάστευσης να είναι η άμεση αποσυμφόρηση του χώρου ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να μπορεί να γίνει πράξη, τουλάχιστον άμεσα.

Ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, σε χθεσινές του δηλώσεις ανέφερε πως μέσα σε δύο με τρεις ημέρες η κατάσταση στην Αγυιά θα έχει βελτιωθεί καθώς έχει ξεκινήσει η μετακίνηση των μεταναστών σε δομές της υπόλοιπης Ελλάδος.

Αυτό όμως, δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται καθώς καθημερινά φτάνουν νέα καραβάνια με αποτέλεσμα ο αριθμός των μεταναστών που βρίσκονται στην Αγυιά να εξακολουθεί να ξεπερνά τους 1.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες αναχώρησαν 200 μετανάστες προς την υπόλοιπη Ελλάδα ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν άλλοι τόσοι σήμερα.

Σύσκεψη στα Χανιά

Έκτακτη σύσκεψη για τις μεταναστευτικές ροές πραγματοποιούν οι τοπικοί φορείς των Χανίων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η σύσκεψη που οργανώθηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογερή, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη 1 το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, όπου αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες να δώσουν το “παρών” στελέχη από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης, την Αναπτυξιακή της Περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Αστυνομίας, που διαχειρίζονται επίσης τις ροές μεταναστών και προσφύγων.