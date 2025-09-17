Βρετανία: Εικόνες των Επστάιν, Τραμπ και πρίγκιπα Άντριου προβλήθηκαν σε τοίχο του Κάστρου του Ουίνδσορ – 4 συλλήψεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Εικόνες των Επστάιν, Τραμπ και πρίγκιπα Άντριου προβλήθηκαν σε τοίχο του Κάστρου του Ουίνδσορ – 4 συλλήψεις
Πηγή: Reuters

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν για το περιστατικό με τις εικόνες του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα Άντριου που προβλήθηκαν σε τοίχο στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Συγκεκριμένα προβλήθηκαν φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου με τον Επστάιν και μία ιδιόχειρη αφιέρωση του Τραμπ που έγραφε: «Στον Τζεφ είσαι ο καλύτερος». Επίσης εμφανίστηκαν και εικόνες του Επστάιν με τον πρίγκιπα Άντριου.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα για το περιστατικό. «Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη μας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ. Οι αστυνομικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα για να σταματήσουν την προβολή και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν», είπε η επικεφαλής της αστυνομίας, Felicity Parker .

Και συνέχισε: «Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα με τους συνεργάτες μας για τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτό το περιστατικό και θα παράσχουμε περαιτέρω ενημερώσεις όταν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε».

Η προβολή των φωτογραφιών έγινε την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έφτανε στην Βρετανία με την σύζυγό του για κρατική επίσκεψη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή άσκηση στο σπίτι που βοηθά τα εγκεφαλικά κύτταρα να αναγεννηθούν – Την προτείνει νευροεπιστήμονας

«Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα ίλιγγο γιατί περπατούσα σαν μεθυσμένη – Τελικά ήταν καρκίνος στον εγκέφαλο» – Τι συνέβη στην...

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ...

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το «σχέδιο 10 ημερών» που τίθεται σήμερα σε ισχύ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
08:14 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γάζα: Τα ισραηλινά άρματα προελαύνουν, οι βομβαρδισμοί ισοπεδώνουν γειτονιές – Οι Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται κατά χιλιάδες και σκάβουν με τα χέρια τους στα ερείπια

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη σχεδιασμένη χερσαία στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη κατά...
01:30 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Πάτησε… Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ – «Το να βρίσκομαι εδώ μου ζεσταίνει την καρδιά»

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο αε...
00:45 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

O Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κλιμάκιό του στο πυρην...
23:11 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Γιατί δεν υποστηρίζουν την εισβολή στην Πόλη της Γάζας όλοι οι Ισραηλινοί: Οι διαφωνίες και οι ανησυχίες – Ανάλυση των New York Times

Παρά το ότι μερικοί πολίτες στο Ισραήλ χαιρέτισαν την εισβολή των IDF στην Πόλη της Γάζας, την...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος