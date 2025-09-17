Βρετανία: Εικόνες των Επστάιν, Τραμπ και πρίγκιπα Άντριου προβλήθηκαν σε τοίχο του Κάστρου του Ουίνδσορ – 4 συλλήψεις

Τέσσερις άνθρωποι συνελήφθησαν για το περιστατικό με τις εικόνες του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, του Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα Άντριου που προβλήθηκαν σε τοίχο στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Συγκεκριμένα προβλήθηκαν φωτογραφίες του Αμερικανού προέδρου με τον Επστάιν και μία ιδιόχειρη αφιέρωση του Τραμπ που έγραφε: «Στον Τζεφ είσαι ο καλύτερος». Επίσης εμφανίστηκαν και εικόνες του Επστάιν με τον πρίγκιπα Άντριου.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε τέσσερα άτομα για το περιστατικό. «Λαμβάνουμε εξαιρετικά σοβαρά υπόψη μας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ. Οι αστυνομικοί μας ανταποκρίθηκαν γρήγορα για να σταματήσουν την προβολή και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν», είπε η επικεφαλής της αστυνομίας, Felicity Parker .

Και συνέχισε: «Διεξάγουμε ενδελεχή έρευνα με τους συνεργάτες μας για τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτό το περιστατικό και θα παράσχουμε περαιτέρω ενημερώσεις όταν θα είμαστε σε θέση να το κάνουμε».

Η προβολή των φωτογραφιών έγινε την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ έφτανε στην Βρετανία με την σύζυγό του για κρατική επίσκεψη.