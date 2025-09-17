Κίνηση… παντού: Οι 14 δρόμοι της «ταλαιπωρίας» – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κίνηση… παντού: Οι 14 δρόμοι της «ταλαιπωρίας» – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Φωτογραφία: Intime

Κίνηση… παντού σήμερα. Οι περισσότεροι δρόμοι της Αττικής «ασφυκτιούν». Στο… κόκκινο βρίσκονται η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και η κάθοδος του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Αλεξάνδρας, στην Μεσογείων (στην κάθοδο) και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Το αδιαχώρητο επικρατεί στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Συγγρού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Λεωφόρο Σχιστού και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα αλλά και προς Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η απλή άσκηση στο σπίτι που βοηθά τα εγκεφαλικά κύτταρα να αναγεννηθούν – Την προτείνει νευροεπιστήμονας

«Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα ίλιγγο γιατί περπατούσα σαν μεθυσμένη – Τελικά ήταν καρκίνος στον εγκέφαλο» – Τι συνέβη στην...

Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η ...

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Τι περιλαμβάνει το «σχέδιο 10 ημερών» που τίθεται σήμερα σε ισχύ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
08:58 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Ένταση και διαμαρτυρίες στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Σύσκεψη τοπικών φορέων το μεσημέρι

Ήταν θέμα ημερών να αρχίσουν οι εντάσεις στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά όπου φιλοξε...
08:10 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Επιθέσεις στο Αιγάλεω: 20 φορές είχε προσαχθεί στο παρελθόν ο 32χρονος – Η παραβίαση περιοριστικών όρων που σήμανε «alert» και τα ερωτήματα

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο 32χρονος υπήκοος Παλαιστίνης, ο οποίος κατηγορείται για σεξουα...
08:06 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά

Σεισμός 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτού...
07:16 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Έντονη ηλιοφάνεια και σήμερα – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

Το καλοκαίρι συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη (17/9) με τις βροχές όπως φαίνεται να αργούν ακόμα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος