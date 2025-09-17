Κίνηση… παντού: Οι 14 δρόμοι της «ταλαιπωρίας» – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση… παντού σήμερα. Οι περισσότεροι δρόμοι της Αττικής «ασφυκτιούν». Στο… κόκκινο βρίσκονται η έξοδος της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, τα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και η κάθοδος του Κηφισού.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε Αλεξάνδρας, στην Μεσογείων (στην κάθοδο) και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη.

Το αδιαχώρητο επικρατεί στην άνοδο και την κάθοδο της Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Συγγρού και στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν όσοι κινούνται σε Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Λεωφόρο Σχιστού και στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα αλλά και προς Πειραιά.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.