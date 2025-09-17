Συνεχίζεται το ράλι στις τιμές των ενοικίων: Παραδείγματα για το κόστος σε 4 περιοχές, τι εκτιμά η αγορά – Θα δώσει λύση η Κοινωνική Αντιπαροχή;

Σε υψηλά επίπεδα φαίνεται πως θα παραμείνουν και το επόμενο διάστημα οι τιμές των ενοικίων για τα ακίνητα στη χώρα μας κάτι που σημαίνει πως θα συνεχίσει να «ροκανίζει» σημαντικά το εισόδημα του μέσου πολίτη.

Της Κατερίνας Φεσσά

«Νομίζω πως βρισκόμαστε στην εποχή της ισορροπίας, της σταθεροποίησης αναφορικά με τις τιμές ενοικίων στα ακίνητα. Η δική μου αίσθηση είναι πως δεν υπάρχει άλλη δυναμική για να ανέβουν και άλλο οι τιμές των ενοικίων και αυτό νομίζω πως θα το δούμε έως το τέλος του χρόνου. Μιλάμε κυρίως για τα αστικά κέντρα αλλά και για πανελλαδικό επίπεδο.

Μάλιστα δεν υπάρχει και ιδιαίτερη «πρόθεση» της αγοράς να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα ενοίκια» δηλώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής, Λευτέρης Ποταμιάνος μιλώντας στο enikonomia.gr.

Ωστόσο την ίδια στιγμή υπάρχει ανησυχία από ένα κομμάτι της αγοράς που υποστηρίζει στο enikonomia.gr πως ενδέχεται να υπάρξει μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου μια αύξηση της τάξεως του 3% με 5% στις τιμές ενοικίων ακινήτων όλων των περιοχών της χώρας.

Παραδείγματα

Ο κ. Ποταμιάνος παραθέτει ενδεικτικά κάποια παραδείγματα με το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές ενοικίων στα ακίνητα και πώς πριν από 5 χρόνια. Αναλυτικά:

Διαμέρισμα 72 τ.μ. στο Παγκράτι , στον τέταρτο όροφο, κατασκευής του ‘ 70 αλλά πλήρως ανακαινισμένο μισθώθηκε πρόσφατα στην τιμή των 850 ευρώ. Αντίστοιχο διαμέρισμα στην ίδια περιοχή πριν από 5 χρόνια νοικιάζονταν μεταξύ 550 ευρώ με 600 ευρώ.

Διαμέρισμα 68 τ.μ. στον Νέο Κόσμο πλησίον της Συγγρού, στον δεύτερο όροφο, κατασκευής του ΄70 αλλά ανακαινισμένο νοικιάστηκε πρόσφατα στα 650 ευρώ. Ενώ η τιμή ενοικίου για αντίστοιχο διαμέρισμα της ίδιας περιοχής πριν από 5 έτη ήταν στα 400 ευρώ με 420 ευρώ.

Διαμέρισμα 70 τ.μ. στο κέντρο της Γλυφάδας: Η τιμή του ενοικίου μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 1.100 ευρώ με 1.400 ευρώ και αυτή διαμορφώνεται με βάση κάποιους παράγοντες, όπως τη θέα που έχει ακίνητο, το εάν το σπίτι διαθέτει πάρκινγκ κλπ.

Διαμέρισμα 100 τ.μ. στο Χαλάνδρι: Δεν θα βρει κάποιος εύκολα ενοίκιο κάτω από 850 ευρώ με 900 ευρώ. Οι τιμές ενοικίων για τέτοια τετραγωνικά μέτρα κινούνται πάνω από αυτά τα επίπεδα, συνήθως είναι στα επίπεδα των 1000 ευρώ.

Και συνεχίζει λέγοντας πως «δεν θα βρει εύκολα κάποιος ενοίκιο για ένα μέσο τυπικό διαμέρισμα των 90 τμ κάτω από 750 ευρώ με 800 ευρώ. Υπάρχουν περιοχές που για διαμερίσματα τέτοιων τετραγωνικών μέτρων τα ενοίκια είναι άνω των 900 ευρώ ή ακόμη φτάνουν και τα 1.200 ευρώ. Το ενοίκιο για ένα πολύ παλιό ακίνητο και μη ανακαινισμένο μιας πιο λαϊκής περιοχής με αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα μπορεί να ανέρχεται στην χειρότερη των περιπτώσεων στα 650 ευρώ».

Γιατί τα μικρότερα σε τετραγωνικά ακίνητα είναι πιο ακριβά από τα μεγαλύτερα

Επίσης εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα μικρότερα σε τετραγωνικά ακίνητα είναι πιο ακριβά στα ενοίκια από τα μεγαλύτερα.

«Τα μικρότερα σε τετραγωνικά ακίνητα έχουν υψηλότερη κατά μέσο όρο τιμή στα ενοίκια ανά τετραγωνικό από τα μεγαλύτερα επειδή αυτά έχουν περισσότερη ζήτηση. Η ακρίβεια αναγκάζει τους πολίτες να στρέφονται στο να νοικιάσουν σπίτια με μικρότερα τετραγωνικά. Οπότε αυτά που έχουν περισσότερη ζήτηση γίνονται ακόμη πιο ακριβά» τονίζει παραθέτει ένα σχετικό παράδειγμα:

«Το ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. στο Χαλάνδρι μπορεί να πιο υψηλό από ένα διαμέρισμα των 100 τ.μ. Συγκεκριμένα για το πρώτο η τιμή ενοικίασης το τετραγωνικό μέτρο μπορεί να είναι στα 13 ευρώ, ενώ για το διαμέρισμα των 100 τ.μ. μπορεί να είναι 9 ευρώ με 10 ευρώ το τ.μ.».

Πώς μπορεί η Κοινωνική Αντιπαροχή να συμβάλει στην πτώση των ενοικίων

Μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής αναφέρεται και στην Κοινωνική Αντιπαροχή. «Το πρόγραμμα αυτό είναι εξαιρετικό αλλά θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί νωρίτερα» σημειώνει και συμπληρώνει πως «όλες οι κοινωνικές ομάδες (λιγότερο δυνατοί, μεσαίοι δυνατοί και πολύ δυνατοί) ψάχνουν να νοικιάσουν πάνω – κάτω τα ίδια σπίτια.

Εάν αποχωρήσει από το παιχνίδι της αναζήτησης για ενοικίαση σπιτιού η κοινωνικά ευάλωτη ομάδα πολιτών επειδή θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, τότε θα μείνουν λιγότεροι πολίτες που θα θέλουν να ενοικιάσουν κάποιο ακίνητο και αυτό θα μειώσει τη ζήτηση για την εξωτερική αγορά. Αυτό σημαίνει πως με τον καιρό θα αποκλιμακωθούν οι τιμές στα ενοίκια».

Παράλληλα επισημαίνει πως οι τιμές στα ενοίκια θα μπορούσαν να μειωθούν εάν κατασκευάζονταν 10 με 30 χιλιάδες σπίτια. Η μείωση όμως αυτή δεν θα γινόταν άμεσα, προσθέτει και υπογραμμίζει πως «σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το 2028 θα έχουν κατασκευαστεί όλα τα ακίνητα στο πλαίσιο του προγράμματος, ωστόσο κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφώνονται τότε οι τιμές των ενοικίων».