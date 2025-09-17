e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤM έως την Παρασκευή

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές ΑΤΜ
Φωτογραφία: Freepik.com

Μέχρι τη Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι πληρωμές από τον ο e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Επίσης την ίδια ημέρα θα καταβληθεί από τον Φορέα το συνολικό ποσό των 14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση σε 27.820 δικαιούχους

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως τη Παρασκευή:

  • επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα σε 34.000 δικαιούχους. Σε αυτούς θα δοθούν συνολικά  20.000.000 ευρώ.
  • επιδοτούμενη άδεια μητρότητας σε 7.100 μητέρες. Αυτές θα λάβουν το συνολικό ποσό των 5.000.000 ευρώ.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

08:43 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

