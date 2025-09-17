Κηφισιά: Γυναίκες επαιτούν παριστάνοντας ακόμη και τις ανάπηρες – Η επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο

Διαστάσεις… επιδημίας τείνουν να πάρουν φαινόμενα επαιτείας από πολίτες που παριστάνουν ακόμη κι ότι έχουν κινητικά προβλήματα για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των περαστικών, πολλές φορές ακόμη και παρενοχλώντας τους.

Συγκεκριμένα, γυναίκες Ρομά που ζητιανεύουν στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, υποδυόμενες τις άπορες μητέρες και τις ανάπηρες, έχουν γίνει ο τρόμος των περαστικών. Η δράση τους όμως αποκαλύφθηκε το πρωί όταν επιτέθηκαν σε τηλεοπτικό συνεργείο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του STAR, έγινε και ένα «θαύμα»: H ανάπηρη γυναίκα, όταν είδε την κάμερα, άρχισε να… τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο του Star Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!

Μάλιστα όταν ο δημοσιογράφος τόλμησε να ρωτήσει τη γυναίκα: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε» για να δεχθεί επίθεση με το πλακάτ. Πριν από λίγα λεπτά ήταν… ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο. Ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές κυρίες. έλεγε με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.

Όταν η γυναίκα είδε να την τραβάει η κάμερα αποκάλυψε ποια πραγματικά είναι, απειλώντας: «Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου τραβήξω καμία!»

Με παρελθόν και… περιουσία οι διαρρήκτες Ρομά που συνελήφθησαν

«Γιατί τραβάς, εσύ; γιατί τραβάς;» ακούστηκε να λέει στον εικονολήπτη, του οποίου χτύπησε την κάμερα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Ρομά επαιτούν εκμεταλλευόμενοι μικρά ή ανήμπορα παιδιά. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε στηθεί με ένα παιδάκι έξω από κατάστημα καλλυντικών και ζητούσε χρήματα. Στο βίντεο φαίνεται πώς πέταξε το καρότσι για να έχει την άνεση να χτυπήσει το τηλεοπτικό συνεργείο.