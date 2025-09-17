Champions League: «Ματσάρα» στο Τορίνο, μεγάλο «διπλό» για την Άρσεναλ – Όλα τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Μεγάλα παιχνίδια και δυνατές συγκινήσεις επιφύλασσε η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ξεχωρίζουν η νίκη της Άρσεναλ μέσα στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά και το εντυπωσιακό 4-4 στο ματς της Γιουβέντους με την Ντόρτμουντ στο Τορίνο.
Η μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας της League Phase του Champions League έγινε στη Λισαβόνα, όπου η Καραμπάγκ νίκησε 3-2 τη Μπενφίκα, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο ξεκίνημα του ματς. O Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε για το 2-0 στο 16΄ πετυχαίνοντας το 8 γκολ του σε 13 ματς στη διοργάνωση και αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό.
Φυσιολογικά, η Ρεάλ Μαδρίτης αν και δυσκολεύτηκε κέρδισε την Μαρσέιγ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Τρίτη 16/9
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3
Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4
Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.
Αρσεναλ 1 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3
Καραμπάγκ 1 3
Τότεναμ 1 3
Ρεάλ Μαδρίτης 1 3
Ντόρτμουντ 1 1
Γιουβέντους 1 1
Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0
Αϊντχόφεν 1 0
Μπενφίκα 1 0
Μαρσέιγ 1 0
Βιγιαρεάλ 1 0
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0 0
Λίβερπουλ 0 0
Μάντσεστερ Σίτι 0 0
Παρί Σεν Ζερμέν 0 0
Ίντερ 0 0
Μπαρτσελόνα 0 0
Λεβερκούζεν 0 0
Ατλέτικο Μαδρίτης 0 0
Αταλάντα 0 0
Μπριζ 0 0
Μονακό 0 0
Σλάβια Πράγας 0 0
Ολυμπιακός 0 0
Νάπολι 0 0
Τσέλσι 0 0
Αγιαξ 0 0
Πάφος 0 0
Κοπεγχάγη 0 0
Μπόντο Γκλιμτ 0 0
Γαλατασαράι 0 0
Καϊράτ 0 0
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0 0
Νιούκαστλ 0 0
Μπάγερν 0 0
Τετάρτη 17/9
19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)
19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)
22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)
22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)
22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)
Πέμπτη 18/9
19:45 Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)
19:45 Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)
22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)
22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)
22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)