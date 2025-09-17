Champions League: «Ματσάρα» στο Τορίνο, μεγάλο «διπλό» για την Άρσεναλ – Όλα τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Μεγάλα παιχνίδια και δυνατές συγκινήσεις επιφύλασσε η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ξεχωρίζουν η νίκη της Άρσεναλ μέσα στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά και το εντυπωσιακό 4-4 στο ματς της Γιουβέντους με την Ντόρτμουντ στο Τορίνο.

Η μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας της League Phase του Champions League έγινε στη Λισαβόνα, όπου η Καραμπάγκ νίκησε 3-2 τη Μπενφίκα, η οποία προηγήθηκε 2-0 στο ξεκίνημα του ματς. O Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε για το 2-0 στο 16΄ πετυχαίνοντας το 8 γκολ του σε 13 ματς στη διοργάνωση και αντικαταστάθηκε στο 79ο λεπτό.

Φυσιολογικά, η Ρεάλ Μαδρίτης αν και δυσκολεύτηκε κέρδισε την Μαρσέιγ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓ. Β.

Αρσεναλ 1 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1 3

Καραμπάγκ 1 3

Τότεναμ 1 3

Ρεάλ Μαδρίτης 1 3

Ντόρτμουντ 1 1

Γιουβέντους 1 1

Αθλέτικ Μπιλμπάο 1 0

Αϊντχόφεν 1 0

Μπενφίκα 1 0

Μαρσέιγ 1 0

Βιγιαρεάλ 1 0

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0 0

Λίβερπουλ 0 0

Μάντσεστερ Σίτι 0 0

Παρί Σεν Ζερμέν 0 0

Ίντερ 0 0

Μπαρτσελόνα 0 0

Λεβερκούζεν 0 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0 0

Αταλάντα 0 0

Μπριζ 0 0

Μονακό 0 0

Σλάβια Πράγας 0 0

Ολυμπιακός 0 0

Νάπολι 0 0

Τσέλσι 0 0

Αγιαξ 0 0

Πάφος 0 0

Κοπεγχάγη 0 0

Μπόντο Γκλιμτ 0 0

Γαλατασαράι 0 0

Καϊράτ 0 0

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0 0

Νιούκαστλ 0 0

Μπάγερν 0 0

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)

19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)

22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)

Πέμπτη 18/9

19:45 Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)

19:45 Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)