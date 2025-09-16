«Το Σόι σου»: Πίσω από τις κάμερες – Τα πρώτα στιγμιότυπα από τη φωτογράφιση της… επιστροφής

Η αγαπημένη σειρά «Το Σόι σου» ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά στον Alpha, με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου να μπλέκονται ξανά σε απρόβλεπες καταστάσεις και μπελάδες. Τα γυρίσματα για τον 6ο κύκλο πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η ημερομηνία της πρεμιέρας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα από τον ALPHA, διατηρώντας το γνώριμο χιούμορ και τις οικογενειακές ανατροπές που καθήλωσαν το τηλεοπτικό κοινό όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Την επιστροφή της σειράς προανήγγειλαν και δύο απολαυστικά βίντεο στο TikTok, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της. Στα βίντεο παρουσιάζονται στιγμές από τα παρασκήνια της επίσημης φωτογράφισης, δίνοντας στους θεατές μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί στο καστ.

Σε ένα από αυτά, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Παύλος Ορκόπουλος, η Ιωάννα Ασημακοπούλου και ο Σόλων Τσούνης ανταλλάσσουν χιουμοριστικές ατάκες, δείχνοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό τους για την πολυαναμενόμενη επανένωση.