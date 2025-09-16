Μάρκος Σεφερλής: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό του μέλλον – «Συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μάρκος Σεφερλής
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Μάρκος Σεφερλής. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, με την μεγάλη καριέρα στον κόσμο της Τέχνης, μίλησε για τα επόμενα επαγγελματικά τηλεοπτικά του βήματα, αποκαλύπτοντας πως δεν θα συνεχίσει την συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ και εξήγησε τον λόγο γι’ αυτήν του την απόφαση.

Μιλώντας για το τηλεοπτικό του μέλλον, ο Μάρκος Σεφερλής είπε: «Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, είσαι η πρώτη που το λέω. Είχαμε κάνει μία κουβέντα με τον ΣΚΑΪ να κάνω ένα show. Εγώ έπειτα από πολύ ώριμη σκέψη και ύστερα από την τεράστια επιτυχία του καλοκαιριού, αλλά και με αυτά που ακούω από τον κόσμο… Πραγματικά το βράδυ που τελειώνει η παράσταση και έρχονται για αυτόγραφα και φωτογραφίες, δεν με ευχαριστούν απλά, με ευγνωμονούν που τους κάνω να γελάνε.

Έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει από μένα κωμωδία, θέλει γέλιο και όταν λέμε κωμωδία, να είναι κωμωδία! Αυτή που γελάς κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πολλοί βαπτίζουν κωμωδία μια σειρά και δεν είναι γιατί δεν έχει γέλιο, απλά λένε ότι είναι κωμωδία. Επειδή τόσα χρόνια υπερασπίζομαι και υπηρετώ την κωμωδία, αυτό θέλει και ο κόσμος από μένα, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ».

Συνεχίζοντας, ο καλλιτέχνης εξήγησε: «Τους έστειλα ένα μέιλ, τους ευχαρίστησα για τα δυο αυτά υπέροχα χρόνια και τους είπα απλά ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε. Μιλάγαμε για ένα show, απλά τα έβαλα κάτω, σκέφτηκα και είπα ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Δεν είχε να κάνει με το κανάλι. Τους έγραψα ότι για καθαρά προσωπικούς λόγους θέλω να κάνω κωμωδία!».

«Αυτή τη στιγμή συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι και είμαι σε τελικές κουβέντες. Ήδη μιλάω με ένα μεγάλο κανάλι και θα δώσω όλες τις παραστάσεις μου και οποιοδήποτε νέο πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το προορίσω γι’ αυτό. Θέλω να κάνω πια κωμωδίες, είτε σειρές είτε τηλεταινίες, και να της δίνω μετά για προβολή.

Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του “εγκρίναμε αυτό το σίριαλ, “παίξε το την τάδε μέρα και ώρα”, “να εγκρίνουμε κοστολόγιο”. Θέλω να το κάνω όπως με τα θεατρικά μου, που γυρίζω τις παραστάσεις μου και μετά τις δίνω σε κάποιο κανάλι για προβολή», αποκάλυψε ο Μάρκος Σεφερλής.

