Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Ο σπουδαίος ηθοποιός και βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης πέθανε το πρωί της Τρίτης (6/9) στο σπίτι του στην Γιούτα.

Γνωστός για τους πρωταγωνιστικούς του ρόλους στις ταινίες «Butch Cassidy and the Sundance Kid» και «All the President’s Men», ο Ρέντφορντ σκηνοθέτησε επίσης βραβευμένες ταινίες, όπως οι «Ordinary People» και «A River Runs Through It».

Το πάθος του για την τέχνη του κινηματογράφου τον οδήγησε στη δημιουργία του Ινστιτούτου Sundance, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζει τον ανεξάρτητο κινηματογράφο και το θέατρο και είναι γνωστό για το ετήσιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ ήταν, επίσης, αφοσιωμένος περιβαλλοντολόγος. Μετακόμισε στα βουνά της Γιούτα το 1961 και ηγήθηκε των προσπαθειών για την διατήρηση του φυσικού τοπίου της πολιτείας και της αμερικανικής Δύσης.

Στα τελευταία του χρόνια έπαιξε ξανά με την Τζέιν Φόντα στην ταινία του Netflix του 2017 «Our Souls at Night». Την επόμενη χρονιά, πρωταγωνίστησε στην ταινία «The Old Man & the Gun» σε ηλικία 82 ετών, μια ταινία που είχε πει ότι θα ήταν η τελευταία του – αν και είχε αναφέρει ότι δεν σκεφτόταν να συνταξιοδοτηθεί, όπως αναφέρει το CNN.

«Για μένα, η συνταξιοδότηση σημαίνει να σταματήσω κάτι ή να εγκαταλείψω κάτι», δήλωσε στο CBS Sunday Morning το 2018. «Υπάρχει αυτή η ζωή να ζήσεις, γιατί να μην τη ζήσεις όσο περισσότερο μπορείς για όσο περισσότερο μπορείς;», πρόσθεσε.

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Ρέντφορντ εξέφρασε την ανησυχία του για την έλλειψη εστίασης στην κλιματική αλλαγή εν μέσω των καταστροφικών πυρκαγιών στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα άρθρο γνώμης που είχε γράψει για το CNN. Τον ίδιο μήνα, ο 58χρονος γιος του Ρέντφορντ πέθανε από καρκίνο.

Ο Ντέιβιντ Τζέιμς Ρέντφορντ – το τρίτο από τα τέσσερα παιδιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και της πρώην συζύγου του Λόλα Βαν Βάγκενεν – ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του ως ακτιβιστής, σκηνοθέτης και φιλάνθρωπος.

