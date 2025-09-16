51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή: Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Τρίτση στο Ίλιον – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή έχει ξεκινήσει το ταξίδι του σε όλη τη χώρα, δίνοντας ξανά το «παρών» σε δεκάδες πόλεις. Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στην Αθήνα, στις 24, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, “Αντώνης Τρίτσης”.

Tο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή μπαίνει στην νέα πεντηκονταετία του με ένα τετραήμερο γεμάτο από συζητήσεις, συναυλίες, εκθέσεις, θέατρο, χορό, τραγούδι, με τη συμμετοχή 400 και πλέον καλλιτεχνών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή επιδιώκει να αποτελέσει κορυφαία πολιτική παρέμβαση στις κρίσιμες εξελίξεις που διανύουμε, με σύνθημα «Ανατρέπουμε το παλιό, ανοίγουμε το δρόμο στο νέο. Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο!».

«Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και συζητήσεων περιλαμβάνει ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού της νέας γενιάς: το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης για 13 ώρες δουλειάς, τις εξελίξεις γύρω από την κλιμάκωση του πολέμου και την εμπλοκή της χώρας μας, την αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, αλλά και ζητήματα σε σχέση με τον αθλητισμό, την τέχνη, τον ελεύθερο χρόνο, όλα όσα αφορούν την καθημερινότητα αλλά και το μέλλον της νέας γενιάς», σημειώνει η ανακοίνωση.

Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου στις 20.30 θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το τετραήμερο των εκδηλώσεων στην Αθήνα έχει ως εξής:

Τετάρτη 24/9

Κεντρική Σκηνή

21:30 | Ένα διαφορετικό αφιέρωμα! | «Είναι το γέλιο σου που γράφει μουσική» Επιμέλεια: Γιάννης Δίσκος

Συμμετέχουν: Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, Χριστιάνα Γαλιάτσου, Πολυξένη Καράκογλου, Βίκυ Καρατζόγλου, Ίντρα Κέιν, Αλεξάνδρα Κόνιακ, Νίνα Μαζάνη, Βασιλική Μιχαλοπούλου

23:00 | Μεγάλη Συναυλία – Έκπληξη!

Σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων

20:00 | Φοιτητικά συγκροτήματα

20:30 | Black Body Radiation

21:00 | Δημήτρης Μητσοτάκης

22:00 | Δημήτρης Μυστακίδης

23:00 | Otra Rota Band

Μαθητική Σκηνή

20:00 | Μαθητικά συγκροτήματα

20:30 | Μουσική Ακαδημία Ιλίου

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Γιάννης Γαβράς (Ορχήστρα των Ονείρων)

21:00 | Papazó

22:30 | Κωστής Μαραβέγιας

Λαϊκή Σκηνή

21:00 | Rosadenia

22:00 | Αφιέρωμα | «Κάτσε να ακούσεις μια πενιά»

Επιμέλεια: Βασίλης Κορακάκης

Τραγουδούν: Ανατολή Μαργιόλα, Βασίλης Κορακάκης, Βασίλης Προδρόμου

Παίζουν: Τάσος Αθανασιάς (πιάνο), Μιχάλης Δάρμας (μπάσο), Γιάννης Καλαφατέλης (ακορντεόν), Βασίλης Κορακάκης (μπουζούκι), Άγης Παπαπαναγιώτου (κιθάρα), Βασίλης Προδρόμου (μπαγλαμάς), Στράτος Σαμιώτης (κρουστά), Θοδωρής Στούγιος (μπουζούκι)

23:30 | «Οι παρέες ξανασμίγουν»

Συμμετέχουν: Χρήστος Παπαδόπουλος & Βαγγέλης Δεληκούρας (από “Τα παιδιά από την Πάτρα), Γιώργος Σαρρής (από τους “Ζιγκ Ζαγκ”), Θοδωρής Παπαδόπουλος (από τους “Οπισθοδρομικοί”)

Στέκι Πολιτισμού

20:00 | Συναυλία από την Ορχήστρα της ΚΝΕ με τα τραγούδια της «Μαγικής Πόλης».

Μουσική επιμέλεια: Τεό Λαζάρου

Διεθνούπολη

19.30 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Πίσω από τον μύθο του “κράτους δικαίου”: Η Ευρωπαϊκή Ενωση του πολέμου, της εκμετάλλευσης, του αντικομμουνισμού».

Ομιλητής: Κώστας Παπαδάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής

*θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από Κομμουνιστικές Νεολαίες.

Στέκι για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση των Γυναικών

20.00 | Παρουσίαση – Συζήτηση της έκδοσης «Σεξουαλικότητα και Επανάσταση»

Ομιλήτρια: Ελένη Μπέλλου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Στέκι Αθλητισμού

20.00 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Υποδομές – υποχρηματοδότηση – εμπορευματοποίηση. Αθλητισμός για τους πολλούς ή μπίζνα για λίγους;».

Συμμετέχουν: Κώστας Πελετίδης, δήμαρχος Πατρέων, Σοφία Σακοράφα, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, και Βαγγέλης Σίμος, δήμαρχος Πετρούπολης.

Συντονιστής: Δημήτρης Κωνσταντινίδης, δημοσιογράφος στο gazzetta.gr.

Χώρος Φαντάρων και Αξιωματικών ενάντια στον πόλεμο

20.00 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Φαντάροι και αξιωματικοί ενάντια στον πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας».

Στέκι Μεταναστών

20.00 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Οι εξελίξεις στο Μεταναστευτικό – Προσφυγικό σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας».

Πέμπτη 25/9

Κεντρική Σκηνή

21:00 | Αφιέρωμα | Σταύρος Κουγιουμτζής | «Που ‘ναι τα χρόνια…» με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Δημήτρη Μπάση

Συμμετέχουν: Βιολέτα Ίκαρη, Ασπασία Στρατηγού

23:00 | Μεγάλη Συναυλία – Έκπληξη!

Σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων

19.30 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές – Δυναμώνουμε τον αγώνα μας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα».

Συμμετέχουν στελέχη του ΚΚΕ και συνδικαλιστές: Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της ΟΙΥΕ, Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του ΕΚ Πειραιά, Γιώργος Στεφανάκης, μέλος των ΕΕ ΕΚΑ και ΔΣ ΠΟΕΕΤ, Νίκος Τσακλίδης, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ, εργαζόμενος στη «Hellenic Train».

21:00 | Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης – Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ

22:00 | Καλογεράκια

23:00 | Νεφέλη Φασούλη

00:00 | Βanda Entopica

Μαθητική Σκηνή

20:00 | Μαθητικά Συγκροτήματα

21:00 | Stand – up Comedy

Σταμάτης Αθανασάκης

Χρύσα Κατσαρίνη

Παναγιώτης Κούδας

Κωσταντής Μπίτσης

Πάρις Ρούπος

22:30 | Φοίβος Δεληβοριάς

Λαϊκή Σκηνή

21:00 | Αφιέρωμα | Κώστας Λειβαδάς | «30 χρόνια τραγούδια»

Συμμετέχουν: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ερωφίλη, Βίκυ Καρατζόγλου

22:30 | «Σε μια γιορτή δικιά μας…» | Ο Βορράς συναντά τον Νότο σε ένα μουσικό ταξίδι από τη Σμύρνη, το Αιγαίο και τη Θράκη

Μουσική Επιμέλεια: Θεολόγος Μιχελλής

Συμμετέχουν: Μαρία Αναματερού (τραγούδι), Στέφανος Δορμπαράκης (κανονάκι), Κωνσταντίνος Καλατζής (κρουστά), Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (κιθάρα & λαούτο), Θεολόγος Μιχελλής (βιολί), Γιάννης Πλαγιαννάκος (κοντραμπάσο)

00:00 | Γιώργος Μαργαρίτης

Διεθνούπολη

19.30 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά: Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά».

Ομιλητής: Γιάννης Γκιόκας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

* Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις από Κομμουνιστικές Νεολαίες από την Παλαιστίνη και το Ισραήλ και από την Νατάσσα Μποφίλιου, ερμηνεύτρια.

Στέκι Πολιτισμού

19:30 | Θεατρική Παράσταση από τη Θεατρική Ομάδα της ΚΝΕ | «Μίστερο Μπούφο» του Ντάριο Φο

Σκηνοθέτης: Ηρώ Ραζή Αλεξανδράτου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστιάνα Κιόσια

Παρασκευή 26/9

Κεντρική Σκηνή

21:00 | Αφιέρωμα | 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη

Επιμέλεια: Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Συμμετέχουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Βασίλης Λέκκας, Μανώλης Μητσιάς, Γιώτα Νέγκα

23:00 | Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων

20:30 | Χριστόφορος Ζαραλίκος

21:30 | Babo Koro

22:30 | Αφιέρωμα | «Ρίζες και Ρεύμα» | Συνάντηση της παραδοσιακής μουσικής με το σύγχρονο ροκ και μέταλ!

Επιμέλεια: Στέλιος Μαγαλιός (ex Sober on Tuxedos)

Ενορχήστρωση: Χρήστος Κιτσαντάς (ex Sober on Tuxedos)

Μουσικοί: Αλέξανδρος Γαβράς (Social Waste) | τύμπανα, Χρήστος Κιτσαντάς | κιθάρα, Στέλιος Μαγαλιός | ακουστική κιθάρα, Παντελής Πέτρου | μπάσο, Μιχάλης Σγουρός | κιθάρα

Τραγουδιστές: Στέλιος Μαγαλιός, Μάρθα Φριντζήλα, Θανάσης Χουλιαράς (KollektivA)

Συμμετέχουν: Χλόη-Δήμητρα Καραπασιά, Ελευθερία Μπλαζάκη & Δημήτρης Σπαθάρας (Kanarya) / Αλέξανδρος Ορφανός, Κίμωνας Σταυράκης & Στέλιος Χρυσανθόπουλος (Νήμα)

00:00 | PAGAN

Μαθητική Σκηνή

19.30 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Θεός για μια βδομάδα. Τι κάνεις;».

Ομιλήτρια: Αφροδίτη Μπόμπολη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

21:00 | Κώστας Μαλιάτσης Σάλας

22:00 |

Dason

Drugitiz

Frank the Zapper

Retro (of Rebellion Connexion)

Raibo

Tiny Jackal | On Decks: Léf Kay

Ζωγράφος

23:30 | Το Σφάλμα

Λαϊκή Σκηνή

20:00 | Κεντρική συζήτηση : «Το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα επιβεβαιώνει: Σοσιαλισμός, η απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα!».

Ομιλητές: Κύριλλος Παπασταύρου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Βαγγέλης Μαγνήσαλης, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.

21:00 | Αφιέρωμα | Γιάννης Σπανός | «Πες πως μ’ αντάμωσες»

Επιμέλεια: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχουν: Γιάννης Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Κώστας Τριανταφυλλίδης

22:30 | «Βαλκανίων Ήχοι» | Βαλκανικά ακούσματα «παντρεμένα» με χάλκινα, ζουρνάδες και νταούλια!

Η Bronza Banda σε μία σύμπραξη με τη ζυγιά του Ηλία Δημάνου & των αδερφών Μάλαμα από την Ηράκλεια Σερρών

00:00 | Το γλέντι του Σεπτέμβρη! Μουσικοί αντίλαλοι με σκοπούς από όλη την Ελλάδα

Συμμετέχουν: Παναγιώτης Αγγελακόπουλος (φωνή), Μάνος Αχαλινωτόπουλος (κλαρίνο), Λευκοθέα Φιλιππίδη (φωνή), Νίκος Φιλιππίδης (κλαρίνο)

Στέκι Πολιτισμού

19:30 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Υπάρχει στρατευμένη τέχνη; Η πείρα από τη λογοτεχνία στα χρόνια της θύελλας (1940-1950)».

Ομιλήτρια: Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.

* Ηθοποιοί θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα ποίησης και πεζογραφίας

* Θα ερμηνευτεί ζωντανά η Ψάπφα (1975) – η πρώτη σύνθεση για σόλο κρουστά – του Ιάννη Ξενάκη, από την κρουστή Ζωή Αργυρίου.

Διεθνούπολη

19:30 | Εκδήλωση – Συζήτηση: «Σταματήστε τον αποκλεισμό! Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει!».

Ομιλητές: Aramis Fuente Hernandez, Πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, Αρης Ευαγγελίδης, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σάββατο 27/9

Κεντρική Σκηνή

20:30 | Χαιρετισμός | Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ

20:45 | Ομιλία | Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

21:30 | Αφιέρωμα | «Στρατηγέ ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα… ξέρει να σκέφτεται!»

Μουσική επιμέλεια: Θύμιος Παπαδόπουλος

Συμμετέχουν: Κώστας Θωμαΐδης, Κοινοί Θνητοί, Δημήτρης Μπάκουλης, Μίλτος Πασχαλίδης, Ηρώ Σαΐα, Αγγελική Τουμπανάκη, Διονύσης Τσακνής, Μαρία Φαραντούρη

23:00 | Μίλτος Πασχαλίδης

Σκηνή φοιτητών και νέων εργαζομένων

21:30 | Αλέξανδρος Κτιστάκης

22:30 | Αγία Φανφάρα

23:30 | Ματούλα Ζαμάνη

Μαθητική Σκηνή

19:00 | Μαθητικά Συγκροτήματα

21:30 | Υπεραστικοί

22:30 | Αλέξανδρος Τσουβέλας

23:30 | Κοινοί Θνητοί

Λαϊκή Σκηνή

21:30 | Πολυφωνικό σύνολο «Χαονία»

22:30 | «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» με τραγούδια της Σωτηρίας Μπέλλου

Επιμέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

Συμμετέχουν: Εβελίνα Αγγέλου, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ασπασία Στρατηγού

23:30 | Κρητικό Γλέντι

Συμμετέχουν: Βασίλης Σταυρακάκης, Γιώργης Μανωλάκης

Μαζί τους στη λύρα ο Γιώργος Σκορδαλός

00:30 | Γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο