ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;

Με παράθεση δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από την τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 απαντά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο σχόλιο των κυβερνητικών πηγών, σχετικά με την υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου.

«Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1: «Φαντάζομαι από τη στιγμή που ξεκινάει μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, θεωρώ, στη λογική της αναστολής. Δεν σας το αναγγέλλω, όμως, εγώ, αυτό. Πρέπει να το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία», αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη και διερωτάται: «Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Μη νευριάζετε, κ. Μαρινάκη. Υπομονή, θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας».