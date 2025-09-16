ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητικές πηγές: Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;

Enikos Newsroom

πολιτική

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΠΑΣΟΚ

Με παράθεση δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη από την τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 απαντά το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο σχόλιο των κυβερνητικών πηγών, σχετικά με την υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου.

Κυβερνητικές πηγές για Σεμερτζίδου: «Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες»

«Παύλος Μαρινάκης στον ΑΝΤ1: «Φαντάζομαι από τη στιγμή που ξεκινάει μια έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία, θεωρώ, στη λογική της αναστολής. Δεν σας το αναγγέλλω, όμως, εγώ, αυτό. Πρέπει να το πει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία. Φαντάζομαι θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία», αναφέρει το Γραφείο Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη και διερωτάται: «Αφού η πολιτεύτρια με τις φεράρι έχει διαγραφεί από το καλοκαίρι, γιατί θα το αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία;».

Καταλήγοντας σημειώνει: «Μη νευριάζετε, κ. Μαρινάκη. Υπομονή, θα ξεσκεπάζουμε όλες τις λαθροχειρίες σας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αιματολογικές Κακοήθειες: Οι συχνότεροι τύποι, τα συμπτώματα, η διάγνωση και η θεραπεία

ΕΤΕ: Τι αναφέρει η έκθεση της τράπεζας για το ΑΕΠ και τις επενδύσεις κεφαλαίου

«Rebrain Greece»: Νέα εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Όλες οι λεπτομέρειες

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;

Samsung: Πώς να κάνετε τη συσκευή σας να φορτίζει σωστά και γρήγορα
περισσότερα
18:29 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Τέμπη: Καρυστιανού και Ρούτσι ζητούν την εκταφή των παιδιών τους – Τι αναφέρει η εξώδικη καταγγελία

Εξώδικη καταγγελία απέστειλαν, μεταξύ άλλων, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρόεδρο ...
18:21 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Κυρώθηκαν οι συμφωνίες Ελλάδας-Αιγύπτου και Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της υγείας

Ψηφίστηκαν με ευρεία πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής τα σχέδια νόμου του υπουργείου Υγ...
17:46 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: «Θεμελιώδης αρχή μας πάντοτε ήταν να μην αμφισβητηθεί η επιδίωξη της δημοσιονομικής σταθερότητας» – Ανακοίνωσε την ίδρυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας & Υποδομών

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο της BlackR...
17:22 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΚΕ για τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαιώνεται η ανάγκη ουσιαστικής διαλεύκανσης όλων των πτυχών του σκανδάλου

«Τα στοιχεία που έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια για την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ στο σκάνδαλο ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος