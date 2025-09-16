Κυβερνητικές πηγές για Σεμερτζίδου: «Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες»

Enikos Newsroom

πολιτική

ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ

«Ας σταματήσει πια το ΠΑΣΟΚ να πολιτεύεται με λαθροχειρίες σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την κοινή γνώμη» απαντούν κυβερνητικές πηγές στο σχετικό σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη για την υπόθεση της Πόπης Σεμερτζίδου.

Κόντρα Σδούκου-ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: «Η ιδιότητα μέλους της ΝΔ έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου» – «Ξέχασε να ενημερώσει τον κ. Μαρινάκη»

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης, ουδέποτε στη σημερινή του συνέντευξη δήλωσε ότι η κυρία Σεμερτζίδου εξακολουθεί να είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναληθώς υποστήριξε σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ».

«Ο κ. Μαρινάκης ερωτηθείς σχετικά, ξεκαθάρισε ότι εκ του θεσμικού του ρόλου “εκπροσωπεί την κυβέρνηση και όχι τη Νέα Δημοκρατία” ενώ πρόσθεσε ότι “από τη στιγμή που ξεκινά μία έρευνα, θα πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στη λογική της αναστολής”, παραπέμποντας για απαντήσεις στη Ν.Δ., η οποία κατέστησε γνωστό ότι η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σεμερτζίδου είχε ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου», προσθέτουν.

Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές τονίζουν: «Για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να παραποιήσει την πραγματικότητα αλλά έπεσε στην παγίδα της δικής του λαθροχειρίας».

