Αντέδρασε η Κατερίνα Καινούργιου: «Ξέρω ότι είναι κάτι ανθρωπάκια βαλτά, είμαι στο τσακ για το νομικό κομμάτι»

Τον Μάρκο Σεφερλή είχε σήμερα (16/9) καλεσμένο στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η επιτυχημένη παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τον εκνευρισμό της με πράγματα που διάβασε από sites και σχολιαστές στα social media, οι οποίοι αναφέρθηκαν με κακεντρεχή τρόπο στο γεγονός πως χθες βγήκε πρώτη στα νούμερα τηλεθέασης.

Συγκεκριμένα, με αφορμή μία ατάκα του Μάρκου Σεφερλή για το θέμα της «πρωτιάς», η Κατερίνα Καινούργιου είπε: «Δεν θέλω να τα πω αλλά είμαι κι εγώ σαν και σένα που με καίει. Τώρα έτυχε και μπήκα λίγο στα social media και διάβαζα κάποια sites, που ξέρω από πού είναι, ή κάποιους σχολιαστές, και καλά από δω και από κει, που έγραφαν τόσο κακεντρεχή σχόλια…».

«Ε, βγήκαμε πρώτοι, η πρωτιά δεν σημαίνει ότι οφείλεται κάπου και για πράγματα που είναι πολύ λεπτά, θέματα γυναικεία, που δεν πρέπει καν να τα αγγίζουμε. Και σκέφτομαι, τώρα, να τους τραβήξω μηνύσεις; Να μην ασχοληθώ; Ξέρω όμως ότι είναι κάτι ανθρωπάκια βαλτά!», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Επιπλέον, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως: «Εντάξει, είναι μαραθώνιος. Είμαι πολύ χαρούμενη που πήγαμε καλά την πρώτη μέρα αλλά βλέπω αυτή την κακία… Όχι από όλους, προς Θεού, εννοείται πως είναι συγκεκριμένοι, αλλά είμαι στο τσακ για το νομικό κομμάτι. Θα μιλήσω με τη δικηγόρο μου μετά».