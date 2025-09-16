Κατερίνα Καινούργιου: «Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν…» – Η αντίδρασή της σε ερώτηση για τις φήμες εγκυμοσύνης

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες που θέλουν την Κατερίνα Καινούργιου να είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) στην εκπομπή της και την ρώτησε αν αυτά που ακούγονται ισχύουν, προκειμένου να της ευχηθεί.

Η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα» απάντησε πως όταν και αν είναι η ώρα θα είναι η πρώτη που θα το μοιραστεί με τους τηλεθεατές, προσθέτοντας πως αντιλήφθηκε ότι ο ποινικολόγος έκανε με καλή πρόθεση την ερώτηση και αυτό το εκτιμάει.

«Να ρωτήσω και κάτι, ανθρώπινα, επειδή είναι η πρώτη φορά; Διάβασα κάτι ευχάριστα για εσάς. Ισχύουν; Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύουν!», ανέφερε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε: «Κύριε Δημητρακόπουλε, ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από τη καρδιά σας. Το είπατε πολύ γλυκά και το εκτιμώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ».

