Κατερίνα Καινούργιου: «Η μητέρα μου πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το καλοκαίρι, με θέματα υγείας»

Με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε ο Μανώλης Μητσιάς στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μιλήσει για το θέμα της ευγνωμοσύνης. Παράλληλα, η επιτυχημένη παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μητέρα της και το δύσκολο καλοκαίρι που πέρασε. Υπενθυμίζεται ότι η οικοδέσποινα της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του ALPHA, είχε αποκαλύψει τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο γονέας της, αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Καινούργιου σχολιάζοντας την συνέντευξη του Μανώλη Μητσιά, είπε ότι: «Θέλω να πάω σε μία ατάκα που είπε, που με συγκίνησε και μετά να σχολιάσουμε τα λεγόμενά του.

Σπάνια ακούς ανθρώπους τη σημερινή μέρα να λένε “είμαι ευτυχής”. Είπε ότι είναι ευτυχής και συγκινήθηκε. Νομίζω ότι η ευγνωμοσύνη είναι κάτι, το οποίο το ξεχνάμε».

«Είναι μια κουβέντα που έκανα πολλές φορές και με τη μητέρα μου που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το καλοκαίρι με θέματα υγείας. Πάρα πολύ δύσκολα… Της έλεγα ότι εφόσον όλα πάνε καλύτερα και γλίτωσε από το χειρότερο, να λέει ότι είναι ευγνώμων, να λέει “ευχαριστώ τον Θεό που ζω, ευχαριστώ τον Θεό για κάθε ανάσα που παίρνω”. Το ξεχνάμε λίγο», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια στη συνέχεια.