Μπραντ Πιτ: Φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στο Netflix – Όσα γνωρίζουμε για τη συνέχεια του «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε χαμογελαστός και χαλαρός στο σετ της νέας του ταινίας, «The Adventures of Cliff Booth» (Οι περιπέτειες του Κλιφ Μπουθ), σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο, «Once Upon a Time in Hollywood» (Κάποτε στο… Χόλιγουντ), του 2019.

Ο 61χρονος ηθοποιός επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως κασκαντέρ Κλιφ Μπουθ, ενώ ο Κουέντιν Ταραντίνο παραμένει σεναριογράφος, αλλά τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Ντέιβιντ Φίντσερ.

The Adventures of Cliff Booth starring Brad Pitt.

Written by Quentin Tarantino, directed by David Fincher. Currently filming. pic.twitter.com/9QKV3xUb15 — Quentin Tarantino News (@QTarantino_news) September 8, 2025



Ο Πιτ ήταν χαμογελαστός στο σετ, φορώντας λευκό ρετρό πουκάμισο και ξεθωριασμένο μπλε τζιν, με χτένισμα εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70.

new📸 brad on the set of ‘the adventures of cliff booth’ pic.twitter.com/Ne8kuoJRfX — brad pitt updates (@pittstoppp) September 15, 2025



Το 2020 κέρδισε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του Μπουθ στην πρώτη ταινία, η οποία είχε λάβει 10 υποψηφιότητες στα 92α Βραβεία Όσκαρ.

Η αρχική ταινία ακολουθεί τον φθίνοντα τηλεοπτικό ηθοποιό Ρικ Νάλτον, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, και τον πιστό του κασκαντέρ Κλιφ Μπουθ (Μπράντ Πιτ), καθώς κινούνται σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο Χόλιγουντ το 1969. Καθώς οι δρόμοι τους διασταυρώνονται με την ανερχόμενη Σάρον Τέιτ (Μάργκοτ Ρόμπι) και μέλη της οικογένειας Μάνσον, η μυθοπλασία συγχωνεύεται με την ιστορία, ανασχηματίζοντας ένα σκοτεινό κεφάλαιο της ποπ κουλτούρας.

Η ιστορία του «The Adventures of Cliff Booth» διαδραματίζεται το 1977, περίπου οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα της αρχικής ταινίας. Ο Κλιφ Μπουθ απεικονίζεται ως πρώην κασκαντέρ που έχει πλέον γίνει «fixer» (μεσάζοντας) στο Χόλιγουντ, λειτουργώντας πίσω από τα παρασκήνια για να χειριστεί διάφορα προβλήματα της βιομηχανίας.

Το Netflix αγόρασε το σενάριο από τον Ταραντίνο, ο οποίος το έγραψε αλλά δεν ήθελε να σκηνοθετήσει την ταινία, με αποτέλεσμα να εμπλακεί ο Φίντσερ. Η ταινία έχει υψηλό προϋπολογισμό, περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι θαυμαστές του Πιτ έχουν ενθουσιαστεί βλέποντας τον αγαπημένο τους ηθοποιό να επιστρέφει στο ρόλο του Κλιφ Μπουθ, ενώ ο Πιτ φέρεται να επανέφερε το πρότζεκτ στο τραπέζι μετά την αρχική απόρριψή του από τον Ταραντίνο και να εξασφάλισε «στέγη» για την ταινία στο Netflix, με τον κολοσσό του streaming να καταβάλλει -σύμφωνα με αναφορές- 20 εκατομμύρια δολάρια για το ανέκδοτο σενάριο.