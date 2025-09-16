Σοκ στη Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με τεχνητή νοημοσύνη

Μια πρωτοφανής υπόθεση αποκαλύφθηκε την Κυριακή στη Λάρισα, όπου ένας μαθητής, 13 ετών, συνελήφθη σε περιοχή της Αγιάς για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ανήλικος συλληφθέντας φέρεται να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό με τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα onlarissa.gr, φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα, με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή. Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ομάδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα ενώπιων της Α’ Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς τη Δευτέρα ζήτησε και πήρε προθεσμία μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

