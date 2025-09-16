Πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για την κάλυψη 2.084 θέσεων – Τι ισχύει για τις ενστάσεις

Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά 2.084 θέσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα (Β’ Στάδιο) από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (2Γ/2022).

  • Οι πίνακες καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
  • Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
  • Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Μεταξύ όλων των υποψηφίων εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός που προέκυψε για τον καθένα από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής λογισμικού ανοικτής κληρωτίδας και όπου υπάρχουν απόλυτες ισοβαθμίες προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

