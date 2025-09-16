Άγριο επεισόδιο στην Λαμία: Κατέβασε εργαζόμενο του Δήμου από το όχημα και τον χτυπούσε στη μέση του δρόμου

Βίαιο επεισόδιο σε βάρος εργαζόμενου του Δήμου Λαμιέων σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης στη Νέα Μαγνησία, στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Κάτοικος της περιοχής σύμφωνα με το LamiaReport, φέρεται να κατέβασε με τη βία τον οδηγό από το μικρό λεωφορείο του Δήμου που μεταφέρει το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου και να τον ξυλοκόπησε άγρια.

Το συγκεκριμένο λεωφορείο μόλις είχε φτάσει στην Υπηρεσία με τον οδηγό και εφτά εργαζομένους, όταν στο πέρασμά τους από το σχολείο, δέχτηκαν λεκτική επίθεση από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αγνόησαν τις παρατηρήσεις του, αλλά όταν ο οδηγός πήρε μόνος του τον δρόμο της επιστροφής για το αμαξοστάσιο του Δήμου, δέχτηκε την επίθεση με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Μάλιστα σύμφωνα με τη μαρτυρία του οδηγού, ο δράστης μπήκε ξαφνικά μπροστά στο αυτοκίνητο, το σταμάτησε και αφού άνοιξε με ορμή την πόρτα, τον πέταξε με δύναμη έξω ρίχνοντάς τον στο κράσπεδο.

Ευτυχώς έτρεξαν οι συνάδελφοί του που ήταν λίγα μέτρα πιο μακριά και αποφεύχθηκαν και νέα χτυπήματα, ωστόσο ο δράστης του έσπασε τα γυαλιά και το ρολόι.

Άνθρωποι από το σχολείο κι άλλοι περίοικοι πρόλαβαν και ενημέρωσαν την αστυνομία, που έφτασε στο σημείο όπως και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μάλιστα ο υπάλληλος του δήμου διακομίστηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο δράστης προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στο σημείο έφτασε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Κώστας Κερπινιώτης, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε για το συμβάν τον Δήμαρχο Λαμιέων, Πανουργιά Παπαϊωάννου. Ο τελευταίος έδωσε εντολή να γίνει ό,τι είναι απαραίτητο για την υγεία του εργαζομένου και να ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες.