Δόμνα Μιχαηλίδου: Αρχίζει η β' φάση του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ' οίκον»

Δόμνα Μιχαηλίδου

Την έναρξη της β’ φάσης του προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» ανακοινώνει το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρώτο στοχευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που επιδοτεί παρεμβάσεις για την προσαρμογή κατοικιών και επαγγελματικών χώρων στις ανάγκες Ατόμων με Αναπηρία.

Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης, όσοι ήδη έχουν προεγκριθεί καλούνται να δηλώσουν: Το ακίνητο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση (κύρια ή και δευτερεύουσα κατοικία ή και επαγγελματική στέγη), τη σχέση τους με το ακίνητο (ιδιοκτησία, μίσθωση, φιλοξενία, παραχώρηση), τις παρεμβάσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν, καθώς και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του μηχανικού.

Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση έως και 14.500 ευρώ, με προκαταβολή 50% και πλήρως ψηφιακή διαδικασία μέσω της πλατφόρμας prosvasimotita.minscfa.gov.gr. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν τεχνικές διαμορφώσεις, ράμπες, αναβατόρια, αυτοματισμούς, εξειδικευμένο εξοπλισμό, καθώς και τις αμοιβές μηχανικών για την πιστοποίηση των εργασιών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη γ’ φάση, η οποία αφορά την υποβολή δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων. Μετά τον έλεγχο καταβάλλεται στον ωφελούμενο το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης, ενώ η προθεσμία για την ολοκλήρωση της β’ φάσης ορίζεται για τις 3 Νοεμβρίου 2025.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την ΕΕΤΑΑ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και απευθύνεται σε Άτομα με Αναπηρία άνω του 67% και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Το κράτος, για πρώτη φορά, χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως ράμπες και αναβατόρια, για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Οι επιλέξιμες δράσεις σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την αναπηρική κοινότητα, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος ενισχύεται με επιπλέον εθνικούς πόρους, προκειμένου να καλυφθεί ο μεγάλος όγκος αιτήσεων και να ωφεληθούν περισσότεροι πολίτες, ενώ παράλληλα το υπουργείο προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανοίξει εκ νέου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε νέους δικαιούχους.

