Ισραήλ: Θα κινητοποιήσει συνολικά 130.000 για τις επιχειρήσεις στη Γάζα – Οι IDF αναμένουν 2.500 μαχητές της Χαμάς στην είσοδο της πόλης

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ στρατός ισραηλινός στρατός Γάζα
Πηγή: IDF

Σε στάδια αναμένεται να ξεδιπλωθεί η χερσαία στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας, καθώς ήδη δύο μεραρχίες έχουν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό η 162η και η 98η μεραρχία επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας. Οι δύο μεραρχίες θα αναμένουν και την 36η μεραρχία η οποία θα συμμετέχει στις επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες προκειμένου να περικυκλώσουν την πόλη.

Οι τρεις μεραρχίες θα συντονίσουν τις ενέργειες του με την 99η μεραρχία που επιχειρεί στον βορρά της Λωρίδας της Γάζας και την Μεραρχία της Γάζας, η οποία διεξάγει επιχειρήσεις στα νότια της Λωρίδας.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, οι IDF προετοιμάζονται για μία είσοδο στην πόλη της Γάζας, η οποία θα γίνει σε φάσεις και θα υποστηριχθεί από την συλλογή πληροφοριών. Κάθε κίνηση και βήμα των Ισραηλινών στρατιωτών αναμένεται να συνοδεύεται από σφοδρούς βομβαρδισμούς προκειμένου να είναι εγγυημένη η ασφάλεια των ισραηλινών δυνάμεων.

Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι τμήματα της πόλης της Γάζας είναι παγιδευμένα με εκρηκτικά και οι μαχητές της Χαμάς ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα υπόγεια τούνελ προκειμένου να κυκλώσουν Ισραηλινούς στρατιώτες και να στήσουν ενέδρες. Μάλιστα ισραηλινά ΜΜΕ, μεταδίδουν ότι ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι 2.000 με 2.500 μαχητές της Χαμάς θα παραταχθούν στην είσοδο για το κέντρο της πόλης της Γάζας, η οποία είναι και το προπύργιο της οργάνωσης.

Οι χερσαίες επιχειρήσεις θα επεκτείνονται σταδιακά μέρα με την μέρα καθώς το Ισραήλ θα προσπαθεί να εκκενώσει την πόλη από τους αμάχους Παλαιστίνιους και να εγγυηθεί την ασφάλεια των στρατευμάτων του. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 350.000 άμαχοι έχουν φύγει, μέχρι στιγμής από την πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τις εντολές για την επιχείρηση στην Γάζα δίνει προσωπικά ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος έχει συγκρουστεί με την ισραηλινή πολιτική ηγεσία καθώς διαφωνεί με την εισβολή στην πόλη.

Περίπου 60.000 έφεδροι αναμένεται να συμμετέχουν στην χερσαία φάση των επιχειρήσεων και να προστεθούν στους 70.000 στρατιώτες που βρίσκονται ήδη στην Γάζα. Συνολικά το Ισραήλ θα κινητοποιήσει 130.000 στρατιώτες για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

