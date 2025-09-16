Κορυδαλλός: Χτύπησε 26χρονη για να της αρπάξει το πορτοφόλι – Kλεμμένη μηχανή οδηγούσε ο δράστης

Μια 26χρονη δέχθηκε επίθεση το πρωί της Τρίτης (16/9), στις 6:20 το πρωί στον Κορυδαλλό, από άγνωστο ημεδαπό άνδρα που επέβαινε σε μηχανή.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει. Η 26χρονη αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.

Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μηχανή σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τη Νίκαια στις 5 Σεπτεμβρίου.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

Πηγή: ΑΠΕ