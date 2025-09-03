Κορυδαλλός: Δύο συλλήψεις για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κορυδαλλός: Δύο συλλήψεις για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο

Σε δύο συλλήψεις για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο του Κορυδαλλού, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) αστυνομική από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ .

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από πληροφορίες για όχημα που μετέφερε απόβλητα προς την περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους, ηλικίας 24 και 23 ετών, να απορρίπτουν στερεά υλικά τόσο στον λόφο όσο και παραπλεύρως οδού.

Στο σημείο έφτασε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα του ΚΟΚ για έλλειψη ΚΤΕΟ και παράνομη μεταφορά προϊόντων. Το όχημα τους κατασχέθηκε. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

ΤτΕ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των νέων δανείων

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Η NASA θέλει να τοποθετήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030 – Γιατί είναι δύσκολη υπόθεση η επιλογή τοποθεσίας

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»
περισσότερα
16:10 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Νεκρός 78χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στον Αλμυρό

Τραγωδία με έναν 78χρονο νεκρό, ύστερα από πτώση σε πηγάδι 15 μέτρων, σημειώθηκε σήμερα, Τετάρ...
15:56 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» χρήματα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων

Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργί...
15:55 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Χανιά: Έρευνες για αγνοούμενο ψαροντουφεκά – Δεν έχει δώσει σημεία ζωής από την Δευτέρα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για τον εντοπισμό ενός 50χρονου, ο οποίος αγνοείται από τ...
15:18 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο στον δήμο Αχαρνών

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (3/9) σε αποθηκευτικό χώρο ενός φυτωρίου στον δήμο Α...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος