Κορυδαλλός: Δύο συλλήψεις για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο

Σε δύο συλλήψεις για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων σε λόφο του Κορυδαλλού, προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) αστυνομική από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης της ΓΑΔΑ .

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από πληροφορίες για όχημα που μετέφερε απόβλητα προς την περιοχή. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους, ηλικίας 24 και 23 ετών, να απορρίπτουν στερεά υλικά τόσο στον λόφο όσο και παραπλεύρως οδού.

Στο σημείο έφτασε υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος διαπίστωσε υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα του ΚΟΚ για έλλειψη ΚΤΕΟ και παράνομη μεταφορά προϊόντων. Το όχημα τους κατασχέθηκε. Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.