Αποκαλύφθηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» χρήματα μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων

Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

της Άννας Κανδύλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών έχουν βρεθεί περίπου 200 άτομα – μεταξύ αυτών ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι, διευθυντές υπουργείων και άλλων υπηρεσιών – οι οποίοι φέρονται να είχαν μετατρέψει τις πλατφόρμες σε «πλυντήριο» για ποσά που σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιζαν το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Το κόλπο

Η μέθοδος που ακολουθούσαν είχε ως εξής: Ο «παίκτης» άνοιγε έναν λογαριασμό σε νόμιμη στοιχηματική εταιρία, αποκτώντας προσωπικό κωδικό. Μέσω εταιριών παροχής υπηρεσιών, συνεργαζόμενων με τις στοιχηματικές, που με τη σειρά τους συνεργάζονταν με πράκτορες (όπως βενζινάδικα, ψιλικατζίδικα και μίνι μάρκετ) ο «παίκτης» κατέθετε μετρητά, συνήθως μεγάλα ποσά, στον λογαριασμό του. Τα χρήματα αυτά εμφανίζονταν ως διαθέσιμο «στοιχηματικό υπόλοιπο». Χωρίς απαραίτητα να παιχτούν όλα, τα ποσά μεταφέρονταν κατόπιν στον τραπεζικό λογαριασμό του «παίκτη» και καταγράφονταν ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παίγνια. Με αυτό τον τρόπο, το αρχικό μαύρο χρήμα αποκτούσε λευκό προφίλ, καλυπτόμενο από το μανδύα της νομιμότητας.

Το καμπανάκι για την Αρχή

Οι ελεγκτές της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος εντόπισαν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συναλλαγών που τους κινητοποίησε. Και συγκεκριμένα:

συστηματικές καταθέσεις μετρητών σε πρακτορεία,

μεγάλα ποσά ασύμβατα με τα δηλωθέντα εισοδήματα, και

συχνές μεταφορές υπολοίπων προς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ακολούθησε στοχευμένος έλεγχος και εντοπίστηκαν περίπου 200 πρόσωπα που λειτουργούσαν βάσει αυτού του μοτίβου.

Η Αρχή έχει ήδη ενημερώσει πάντως την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία αναμένεται να εξετάσει αν χρειάζονται αυστηρότερα μέτρα.