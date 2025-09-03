Το πρωινό: Η νέα ώρα και οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα – Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Το πρωινό: Η νέα ώρα και οι συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα – Η ανακοίνωση για την πρεμιέρα

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει με ανανεωμένη ομάδα και σε νέα ώρα στον ANT1, όπως αναφέρει ανακοίνωση του σταθμού.

«Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα είναι η αγαπημένη μας καθημερινή συνήθεια για ψυχαγωγία και ενημέρωση, και επιστρέφει φέτος στον ΑΝΤ1 πιο ανανεωμένο από ποτέ! Σε νέα ώρα, με νέα μέλη στην ομάδα και νέα δυναμική, «Το Πρωινό» θα αποτελεί για άλλη μια χρονιά τον λόγο για να ξεκινήσει η μέρα μας, με χαμόγελο και ολοκληρωμένη πληροφόρηση» σημειώνεται.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας θα μας λέει «καλημέρα» στις 9:00, παρέα με παλιούς και νέους συνεργάτες. Ο Τάσος Τεργιάκης και η Φωτεινή Πετρογιάννη θα βρίσκονται σταθερά στο πλευρό του με θέματα που θα συζητηθούν και την αυθεντική  δημοσιογραφική τους ταυτότητα.

Στην ομάδα, φέτος, προστίθενται η Γιώτα Κηπουρού με το μάχιμο ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματά της, η Δέσποινα Καμπούρη, η οποία θα εμπλουτίσει τη θεματολογία με τις συνεντεύξεις της, και ο Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος ως γνώστης του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, θα παρουσιάζει όλα τα νέα, πριν κυκλοφορήσουν.

 Στο «Πρωινό», έρχεται και ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, για να δώσει ένα άλλο, πιπεράτο, ύφος στα νέα της ημέρας με το καυστικό του σχόλιο.

 Ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας εντάσσεται στο δυναμικό του «Πρωινού» για να «φωτίζει» με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις πληροφορίες του υποθέσεις του αστυνομικού ρεπορτάζ.

 Ο Γρηγόρης Μπάκας και οι συνεντεύξεις του, φέτος, θα μας απογειώσουν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά!

 Όλη η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής θα ακολουθεί και τα βήματα της επικαιρότητας, για να μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν και μας αφορούν, βάζοντας την είδηση και τους πρωταγωνιστές στο επίκεντρό της.

Κοινωνικά θέματα, ελεύθερο και αστυνομικό ρεπορτάζ,  δικαστικές υποθέσεις, αλλά και lifestyle στιγμές. Όλα έχουν τη θέση τους στο «Πρωινό»!

 Ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου θα κάνει και φέτος το πλατό της εκπομπής να γεμίσει νοστιμιές και μυρωδιές από τις λαχταριστές συνταγές του.

 Ένα και… καλό, «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα, κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σε νέα ώρα, στις 09:00, και θα προσφέρει και φέτος την ιδανική αναλογία μεταξύ ψυχαγωγίας και ενημέρωσης.

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Περικλής Βούρθης

Επιμέλεια εκπομπής: Xρύσα Ζορκάδη

Αρχισυνταξία: Γιώργος Μπέζας

Υπεύθυνη καλεσμένων: Μαίρη Αρώνη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

ΤτΕ: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τα επιτόκια των νέων δανείων

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Αυτές είναι οι ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Η NASA θέλει να τοποθετήσει πυρηνικό αντιδραστήρα στη Σελήνη έως το 2030 – Γιατί είναι δύσκολη υπόθεση η επιλογή τοποθεσίας

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»
περισσότερα
13:49 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Φεστιβάλ Βενετίας: Κέρδισε τις εντυπώσεις η ταινία «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ – Θερμό χειροκρότημα διάρκειας 13,5 λεπτών

Ο διάσημος σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ παρουσίασε τη νέα του ταινία, «Dead Man’s Wire», ένα...
05:48 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος