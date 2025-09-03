Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο – «Σε περιμένουμε»

Enikos Newsroom

διεθνή

Πούτιν Κιμ
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες που είχε μαζί του στο Πεκίνο, σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Κρεμλίνο.

«Θα ειδωθούμε σύντομα», είπε ο Κιμ μέσω διερμηνέα, αγκαλιάζοντας τον Πούτιν για να τον αποχαιρετίσει μετά τις συνομιλίες που είχαν οι δύο ηγέτες στην κινεζική πρωτεύουσα, οι οποίες διήρκεσαν δυόμισι ώρες.

«Σε περιμένουμε, έλα να μας επισκεφθείς», απάντησε ο Πούτιν.


Ο Κιμ είχε νωρίτερα δεσμευτεί για την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε ευχαριστήσει την Πιονγκγιάνγκ για την αποστολή στρατιωτών για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας κατά των δυνάμεων της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

Xατζηδάκης: Αυτοί είναι οι 4 μύθοι της «φιλεύσπλαχνης» αντιπολίτευσης

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Πόσο αυξάνεται το κόστος των σχολικών ειδών

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιοι πραγματικά είστε
περισσότερα
14:54 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βρετανία: Τα ενεργειακά ποτά θα απαγορευθούν για τους νέους κάτω των 16 ετών – Οι συνέπειες της κατανάλωσής τους

Η πώληση ενεργειακών ποτών, όπως το Red Bull, θα απαγορευθεί στους νέους κάνω των 16 ετών στην...
14:17 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο δημιουργός της βρετανικής σειράς «The IT Crowd» για τρανσφοβικές αναρτήσεις – «Με αντιμετώπισαν σαν τρομοκράτη»

Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς «The IT Crowd», Γκράχαμ Λάινχαν, συνελήφθη από τις βρετανικ...
14:02 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: «Ημέρα Αναταραχής» στη χώρα με διαδηλώσεις για την απελευθέρωση των ομήρων – Πυρπόλησαν αυτοκίνητα κοντά στο σπίτι του Νετανιάχου

Διαδηλωτές ανέβηκαν στη στέγη του κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης στην Ιερουσαλήμ ζητώντας τον...
13:31 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κασέτες από… χρυσάφι: Ο ξεχασμένος «θησαυρός» που έχετε στο πατάρι σας, ίσως κοστίζει μια περιουσία

Ο ήχος της κασέτας που «κούμπωνε» στο Walkman σου, οι στιγμές που η ταινία τυλιγόταν μέσα στη ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος