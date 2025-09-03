Κρεμλίνο σε Τραμπ: Ο Πούτιν δεν συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ – «Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να ήταν ειρωνικός»

Τη δική του απάντηση έδωσε το Κρεμλίνο στο σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ.

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν συνωμοτεί με τον Κινέζο πρόεδρο και τον ανώτατο ηγέτη της Βόρειας Κορέας εναντίον των ΗΠΑ και εξήγησε ότι πιθανώς ο Ντόναλντ Τραμπ να ήταν ειρωνικός στην κριτική που άσκησε μέσω Truth Social.

«Θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν συνωμοτεί, κανείς δεν μηχανορραφεί, καμία συνωμοσία» δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ σε σχετική ερώτηση της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης για τις δηλώσεις Τραμπ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει την εμφάνιση του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ για την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

«Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο Πρόεδρος Σι της Κίνας θα αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και “αίμα” που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Κίνα προκειμένου να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα. Πολλοί Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της Κίνας για Νίκη και Δόξα. Ελπίζω ότι θα τιμηθούν και θα μνημονευθούν δικαίως για τη γενναιότητα και τη θυσία τους! Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού», έγραψε ο Τραμπ.

Στην συνέχεια πρόσθεσε αναφερόμενος στον Σι Τζινπίνγκ: «Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».