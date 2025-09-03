Κρεμλίνο σε Τραμπ: Ο Πούτιν δεν συνωμοτεί εναντίον των ΗΠΑ – «Ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να ήταν ειρωνικός»

Enikos Newsroom

διεθνή

Γιούρι Ουσάκοφ
Πηγή: TASS

Τη δική του απάντηση έδωσε το Κρεμλίνο στο σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν συνωμοτούν εναντίον των ΗΠΑ.

Ο σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν συνωμοτεί με τον Κινέζο πρόεδρο και τον ανώτατο ηγέτη της Βόρειας Κορέας εναντίον των ΗΠΑ και εξήγησε ότι πιθανώς ο Ντόναλντ Τραμπ να ήταν ειρωνικός στην κριτική που άσκησε μέσω Truth Social.

«Θα ήθελα να πω ότι κανείς δεν συνωμοτεί, κανείς δεν μηχανορραφεί, καμία συνωμοσία» δήλωσε ο Γιούρι Ουσάκοφ σε σχετική ερώτηση της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης για τις δηλώσεις Τραμπ.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σχολιάσει την εμφάνιση του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Κιμ Γιονγκ Ουν στο πλευρό του Σι Τζινπίνγκ για την μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο.

«Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν ο Πρόεδρος Σι της Κίνας θα αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και “αίμα” που έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Κίνα προκειμένου να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα. Πολλοί Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της Κίνας για Νίκη και Δόξα. Ελπίζω ότι θα τιμηθούν και θα μνημονευθούν δικαίως για τη γενναιότητα και τη θυσία τους! Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή ημέρα εορτασμού», έγραψε ο Τραμπ.

Στην συνέχεια πρόσθεσε αναφερόμενος στον Σι Τζινπίνγκ: «Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο μικροσκόπιο 5 Καθηγητών το ελληνικό σύστημα υγείας: ελλείψεις, ανισότητες και νέες προκλήσεις

Τι ώρα να πίνουμε καφέ για να αυξήσουμε την ενέργεια, να αντιμετωπίσουμε τη δυσκοιλιότητα και να μην επηρεάσουμε τον ύπνο

ΕΡΓΑΝΗ: Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε τις υπερωρίες στον τουρισμό-Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξή του – Κατασχέσεις και συλλήψεις

Η κβαντική εμπλοκή διαρκεί 600 φορές περισσότερο σε μυστηριώδεις σκοτεινές καταστάσεις – Αποκαλυπτική μελέτη

Το ζώδιο που άθελά του ραγίζει καρδιές – Καμιά φορά δεν είναι καλό να είσαι ακαταμάχητος
περισσότερα
13:41 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Κιμ στη Ρωσία μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο – «Σε περιμένουμε»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, προσκάλεσε σήμερα τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ ...
13:31 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κασέτες από… χρυσάφι: Ο ξεχασμένος «θησαυρός» που έχετε στο πατάρι σας, ίσως κοστίζει μια περιουσία

Ο ήχος της κασέτας που «κούμπωνε» στο Walkman σου, οι στιγμές που η ταινία τυλιγόταν μέσα στη ...
12:21 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Γαλλία: Ο Μακρόν επιδιώκει συνεργασία με τους Σοσιαλιστές για να αποφύγει την πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού

Με πιθανότερο ενδεχόμενο, στην παρούσα φάση, να μην λάβει σε πέντε ημέρες την ψήφο εμπιστοσύνη...
11:40 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Τσεχία: Επίθεση με μπαστούνι δέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντρέι Μπάμπις – Δείτε βίντεο

Επίθεση με μεταλλικό μπαστούνι δέχθηκε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός της ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος