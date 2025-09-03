Φεστιβάλ Βενετίας: Κέρδισε τις εντυπώσεις η ταινία «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ – Θερμό χειροκρότημα διάρκειας 13,5 λεπτών

Enikos Newsroom

Media

Φεστιβάλ Βενετίας: Κέρδισε τις εντυπώσεις η ταινία «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ – Θερμό χειροκρότημα διάρκειας 13,5 λεπτών
Φωτογραφία: Invision / AP

Ο διάσημος σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ παρουσίασε τη νέα του ταινία, «Dead Man’s Wire», ένα θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε την Τρίτη το βράδυ, εκτός συναγωνισμού, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Φεστιβάλ Βενετίας: Παρατεταμένο χειροκρότημα και συγκίνηση για την ταινία «The Smashing Machine» – Βάζει πλώρη για τα Όσκαρ

Μετά το τέλος της προβολής, η ταινία απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα διάρκειας 13,5 λεπτών στην αίθουσα Sala Grande, ενώ το κοινό φώναζε ρυθμικά «Γκας, Γκας, Γκας».


Πριν από την πρεμιέρα, ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης τιμήθηκε με το Βραβείο Campari Passion for Film, το οποίο απονέμεται σε δημιουργούς που «μεταμορφώνουν το πάθος σε κινητήρια δημιουργική δύναμη».


Ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, έδειξε τον θαυμασμό του για τον σκηνοθέτη.

Αφού άναψαν τα φώτα στο τέλος της προβολής, ο σταρ είπε: «Αυτό είναι για σένα, Γκας» και σήκωσε το χέρι του σκηνοθέτη.

Η πλοκή του «Dead Man’s Wire»

Με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Αλ Πατσίνο, Ντέικρ Μοντγκόμερι, Myha’la, και Κάρι Eλγουις, το «Dead Man’s Wire», ακολουθεί έναν πρώην κτηματομεσίτη που παίρνει όμηρο τον τραπεζίτη που τον αδίκησε απαιτώντας 5 εκατομμύρια δολάρια και μια προσωπική συγγνώμη.

Το σενάριο που είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία φέρει την υπογραφή του Όστιν Κολόντνεϊ.


Λίγο νωρίτερα, στην συνέντευξη Τύπου ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το πώς η ταινία του, παρόλο που διαδραματίζεται σε άλλη εποχή, παραμένει επίκαιρη και σχετική με το σημερινό αίσθημα αδυναμίας και απογοήτευσης που νιώθουν πολλοί άνθρωποι.


«Τα γεγονότα που σχετίζονται με την ταινία όπως αυτά με τον Λουίτζι Μαντζόνε, συνέβησαν αμέσως μετά την έναρξη των γυρισμάτων. Έτσι, στα μισά της διαδικασίας, συνειδητοποιήσαμε ότι “κάτι συμβαίνει” και τότε έγιναν και οι εκλογές. Τα γεγονότα συνάδουν με το δικό μας έργο» δήλωσε ο δημιουργός των ταινιών «Good Will Hunting», «Elephant» και «Milk».

Πρόσθεσε ότι τα γεγονότα δεν επηρέασαν το σενάριο ή το ύφος της ταινίας, σύμφωνα με το Deadline.

«Απλά συνεχίσαμε να αφηγούμαστε την ιστορία μας. Πιθανότατα μας επηρέασε καθώς την δημιουργούσαμε, αλλά δεν αλλάξαμε τίποτα», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η υγεία του κόσμου ως το 2050: πρόοδος, προκλήσεις και ανατροπές

6 φρούτα που μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο για καρκίνο, σύμφωνα με μελέτες

Xατζηδάκης: Αυτοί είναι οι 4 μύθοι της «φιλεύσπλαχνης» αντιπολίτευσης

Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας: Πόσο αυξάνεται το κόστος των σχολικών ειδών

Το Google Messages αποκτά νέο, φρέσκο look και η οθόνη συνομιλιών γίνεται πιο «εκφραστική»

Τεστ προσωπικότητας: Το μονοπάτι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει ποιοι πραγματικά είστε
περισσότερα
05:48 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:43 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
05:38 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 3/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 3/9/2025.
21:19 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Alpha: Πρεμιέρα την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 10:00 για την «Super Κατερίνα»

Η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στον Alpha για 5η χρονιά, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος