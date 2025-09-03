Φεστιβάλ Βενετίας: Κέρδισε τις εντυπώσεις η ταινία «Dead Man’s Wire» του Γκας Βαν Σαντ – Θερμό χειροκρότημα διάρκειας 13,5 λεπτών

Ο διάσημος σκηνοθέτης Γκας Βαν Σαντ παρουσίασε τη νέα του ταινία, «Dead Man’s Wire», ένα θρίλερ με στοιχεία μαύρης κωμωδίας. Η παγκόσμια πρεμιέρα της έγινε την Τρίτη το βράδυ, εκτός συναγωνισμού, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Μετά το τέλος της προβολής, η ταινία απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα διάρκειας 13,5 λεπτών στην αίθουσα Sala Grande, ενώ το κοινό φώναζε ρυθμικά «Γκας, Γκας, Γκας».

Gus Van Sant’s ‘DEAD MAN’S WIRE’ received a 13 1/2-minute ovation at the 82nd Venice Film Festival. (Source: https://t.co/efEwI53fvw) pic.twitter.com/PfnzoHqbzh — Film Updates (@FilmUpdates) September 2, 2025



Πριν από την πρεμιέρα, ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης τιμήθηκε με το Βραβείο Campari Passion for Film, το οποίο απονέμεται σε δημιουργούς που «μεταμορφώνουν το πάθος σε κινητήρια δημιουργική δύναμη».

Gus Van Sant and the cast of ‘DEAD MAN’S WIRE’ during the standing ovation in Venice. pic.twitter.com/9GWgZ1hPtD — Film Updates (@FilmUpdates) September 2, 2025



Ο Κόλμαν Ντομίνγκο, ένας από τους πρωταγωνιστές της ταινίας, έδειξε τον θαυμασμό του για τον σκηνοθέτη.

Αφού άναψαν τα φώτα στο τέλος της προβολής, ο σταρ είπε: «Αυτό είναι για σένα, Γκας» και σήκωσε το χέρι του σκηνοθέτη.

Η πλοκή του «Dead Man’s Wire»

Με πρωταγωνιστές τους Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Αλ Πατσίνο, Ντέικρ Μοντγκόμερι, Myha’la, και Κάρι Eλγουις, το «Dead Man’s Wire», ακολουθεί έναν πρώην κτηματομεσίτη που παίρνει όμηρο τον τραπεζίτη που τον αδίκησε απαιτώντας 5 εκατομμύρια δολάρια και μια προσωπική συγγνώμη.

Το σενάριο που είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία φέρει την υπογραφή του Όστιν Κολόντνεϊ.

‘Dead Man’s Wire’ Venice review: Bill Skarsgard impresses in Gus Van Sant’s real-life crime caper. By @NikkiBaughan #Venezia82 https://t.co/NnH0voXSjq — Screen International (@Screendaily) September 2, 2025



Λίγο νωρίτερα, στην συνέντευξη Τύπου ο σκηνοθέτης ρωτήθηκε για το πώς η ταινία του, παρόλο που διαδραματίζεται σε άλλη εποχή, παραμένει επίκαιρη και σχετική με το σημερινό αίσθημα αδυναμίας και απογοήτευσης που νιώθουν πολλοί άνθρωποι.

Colman Domingo Gets Emotional, Leads ‘Gus!’ Chant as Gus Van Sant’s ‘Dead Man’s Wire’ Earns 11-Minute Venice Ovation https://t.co/gz2tD5MJDt — Variety (@Variety) September 2, 2025



«Τα γεγονότα που σχετίζονται με την ταινία όπως αυτά με τον Λουίτζι Μαντζόνε, συνέβησαν αμέσως μετά την έναρξη των γυρισμάτων. Έτσι, στα μισά της διαδικασίας, συνειδητοποιήσαμε ότι “κάτι συμβαίνει” και τότε έγιναν και οι εκλογές. Τα γεγονότα συνάδουν με το δικό μας έργο» δήλωσε ο δημιουργός των ταινιών «Good Will Hunting», «Elephant» και «Milk».

Πρόσθεσε ότι τα γεγονότα δεν επηρέασαν το σενάριο ή το ύφος της ταινίας, σύμφωνα με το Deadline.

«Απλά συνεχίσαμε να αφηγούμαστε την ιστορία μας. Πιθανότατα μας επηρέασε καθώς την δημιουργούσαμε, αλλά δεν αλλάξαμε τίποτα», εξήγησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ