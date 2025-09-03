Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου - Πλησιάζει τη Γη σήμερα
Photo: Freepik

Ο αστεροειδής 2025 QV5, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη Αυγούστου, θα περάσει με μεγάλη ταχύτητα σε μικρή απόσταση από τη Γη σήμερα, Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου. Παρόμοια κοντινή διέλευση δεν θα ξανασυμβεί πριν από τις 4 Σεπτεμβρίου 2125, δηλαδή σε 100 χρόνια από σήμερα.

Ο αστεροειδής, που ονομάστηκε 2025 QV5, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις 24 Αυγούστου. Έχει διάμετρο περίπου 11 μέτρα (35 πόδια), δηλαδή όσο περίπου το μήκος ενός σχολικού λεωφορείου, και κατευθύνεται προς εμάς με ταχύτητα που ξεπερνά τα 22.400 χλμ./ώρα (13.900 μίλια/ώρα), σύμφωνα με το πρόγραμμα Asteroid Watch του Εργαστηρίου Jet Propulsion της NASA (JPL).

Ο διαστημικός βράχος θα πραγματοποιήσει κοντινή προσέγγιση στη Γη την Τετάρτη, περνώντας σε απόσταση περίπου 805.000 χιλιομέτρων (500.000 μιλίων) από τον πλανήτη μας – δηλαδή περίπου τη διπλάσια απόσταση που μας χωρίζει από τη Σελήνη, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων Μικρών Σωμάτων (Small-Body Database Lookup) του JPL.

Ο 2025 QV5 έχει μια σχεδόν κυκλική τροχιά γύρω από τον Ήλιο, ολοκληρώνοντας μια περιφορά κάθε 359,4 ημέρες.

Φωτογραφία: NASA/JPL
Φωτογραφία: NASA/JPL

Οι πραγματικές πιθανότητες

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, κινείται μεταξύ των τροχιών της Γης και της Αφροδίτης, καθώς έλκεται διακριτικά πότε από τη μία και πότε από την άλλη. Ως αποτέλεσμα, είναι απίθανο να μας πλήξει ποτέ.

Ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, είναι πολύ μικρός για να θεωρηθεί “δυνητικά επικίνδυνος” και το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του θα καιγόταν πιθανότατα στην ατμόσφαιρα.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες εξακολουθούν να επιθυμούν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον διαστημικό βράχο, και έχει συμπεριληφθεί ως στόχος για το ραδιοτηλεσκόπιο Goldstone της NASA στο Barstow της Καλιφόρνια — το οποίο ειδικεύεται στον εντοπισμό και την απεικόνιση αστεροειδών κοντά στη Γη — τις επόμενες μέρες.

Ο 2025 QV5 θα πραγματοποιήσει αρκετές ακόμη “στενές προσεγγίσεις” με τη Γη τον επόμενο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων διελεύσεων το 2026 και το 2027. Ωστόσο, αυτές οι διελεύσεις θα γίνουν σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από τον πλανήτη μας.

Για παράδειγμα, την επόμενη χρονιά ο αστεροειδής θα πλησιάσει μόνο έως τα 5,3 εκατομμύρια χιλιόμετρα (3,3 εκατομμύρια μίλια), ενώ το 2027 θα βρεθεί σε απόσταση τριπλάσια αυτής.

Η επόμενη φορά που ο διαστημικός βράχος θα πλησιάσει ξανά τόσο κοντά θα είναι στις 4 Σεπτεμβρίου 2125 – περίπου 100 χρόνια, 1 ημέρα και 2 ώρες μετά τη φετινή του διέλευση – όταν θα φτάσει σε απόσταση περίπου 1,3 εκατομμυρίων χιλιομέτρων (830.000 μίλια)από τη Γη, σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς της Βάσης Δεδομένων Μικρών Σωμάτων (Small-Body Database Lookup).

Ωστόσο, η μελλοντική ημερομηνία και απόσταση αυτής της κοσμικής «σύμπτωσης» δεν είναι απόλυτα καθορισμένες.  Καθώς οι ερευνητές συλλέγουν περισσότερα δεδομένα για τις κινήσεις του 2025 QV5, ενδέχεται να υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την τροχιά του, γεγονός που μπορεί να αλλάξει το πότε είναι πιθανό να επιστρέψει.

Για παράδειγμα, οι πιθανότητες να χτυπήσει ο ενδεχόμενος “δολοφόνος πόλεων” αστεροειδής 2024 YR4 τη Γη το 2032, άλλαζαν συχνά πριν τελικά μηδενιστούν, καθώς οι ερευνητές συγκέντρωσαν περισσότερες παρατηρήσεις για το διαστημικό σώμα.

Οι αστεροειδείς μπορούν επίσης να εκτραπούν από την πορεία τους λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με άλλα σώματα, όπως πλανήτες ή μεγαλύτερους διαστημικούς βράχους.

Εάν ο 2025 QV5 περάσει δίπλα από έναν άγνωστο μέχρι στιγμής αστεροειδή ανάμεσα στη Γη και την Αφροδίτη μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, ίσως να μην γνωρίζουμε ότι έχει αλλάξει πορεία, παρά μόνο όταν δεν εμφανιστεί στην αναμενόμενη τροχιά του στο μέλλον.

 

