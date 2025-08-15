Τεράστιος αστεροειδής θα περάσει «ξυστά» από τη Γη στις 16 Αυγούστου – Τρεις ακόμη διελεύσεις την επόμενη εβδομάδα

Ένας αστεροειδής μεγέθους σπιτιού, γνωστός ως «2025 PR1», αναμένεται να περάσει κοντά από τη Γη το Σάββατο 16 Αυγούστου, με ταχύτητα περίπου 28.500 χιλιομέτρων την ώρα.

Ο αστεροειδής έχει εκτιμώμενη διάμετρο περίπου 17 μέτρων και θα περάσει σε απόσταση 980.000 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Jet Propulsion Laboratory (JPL) της NASA.

Αν και αυτή η απόσταση είναι υπερδιπλάσια από την απόσταση της Σελήνης, η διέλευσή του αποτελεί μέρος μιας πολυάσχολης εβδομάδας για τα αντικείμενα κοντά στη Γη, υπογραμμίζοντας τη συνεχιζόμενη σημασία της παρακολούθησης των αστεροειδών.

Ακόμη τρεις διελεύσεις αστεροειδών

Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται άλλοι τρεις αστεροειδείς να περάσουν κοντά από τη Γη. Στις 17 Αυγούστου, ο αστεροειδής 2025 PM, στο μέγεθος αεροπλάνου, θα κάνει τη στενότερη προσέγγισή του σε απόσταση 1.052.000 χιλιομέτρων.

Στις 20 Αυγούστου, θα περάσουν δύο ακόμη αστεροειδείς: ο 1997 QK1, με διάμετρο 302 μέτρων και μέγεθος σταδίου, ο οποίος θα πλησιάσει σε απόσταση 3.009.000 χιλιομέτρων, και ο 2025 OV4, με διάμετρο 49 μέτρων, που θα φτάσει σε απόσταση 2.897.000 χιλιομέτρων.

Αστεροειδείς μικρότεροι των 9 μέτρων εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης περίπου μία φορά κάθε δεκαετία. Τότε προκαλούν φωτεινά φαινόμενα και ισχυρούς ηχητικούς κρότους, ενώ ενδέχεται να σπάσουν κάποια παράθυρα, χωρίς όμως να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Τον Φεβρουάριο, ένας αστεροειδής μεγέθους 53 έως 67 μέτρων, γνωστός ως 2024 YR4, εκτιμήθηκε ότι είχε πιθανότητα 3,1% να συγκρουστεί με τη Γη το 2032 — την υψηλότερη πιθανότητα πρόσκρουσης που έχει καταγράψει ποτέ η NASA για αντικείμενο αυτού του μεγέθους ή μεγαλύτερο.

Τι θα γίνει αν ένας αστεροειδής χτυπήσει τη Σελήνη

Ένας αστεροειδής τέτοιων διαστάσεων θα μπορούσε να ισοπεδώσει ολόκληρη πόλη σε περίπτωση σύγκρουσης. Ωστόσο, πιο ακριβείς προβλέψεις δείχνουν ότι η πρόσκρουση με τη Γη είναι πλέον πολύ απίθανη. Κάποιοι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο 2024 YR4 μπορεί να κατευθύνεται προς τη Σελήνη, με πιθανότητα πρόσκρουσης που έχει αυξηθεί ελαφρώς από 3,8% σε 4,3%, σύμφωνα με το Κέντρο Μελέτης Αντικειμένων Κοντά στη Γη (CNEOS) της NASA.

Η NASA τονίζει ότι, ακόμα και αν ο αστεροειδής προσκρούσει στη Σελήνη, αυτό δεν θα επηρεάσει την τροχιά της.

Παράλληλα, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Pusan στη Νότια Κορέα μελέτησαν τον αστεροειδή Bennu, διαμέτρου 500 μέτρων, που έχει πιθανότητα 1 στις 2.700 να συγκρουστεί με τη Γη τον Σεπτέμβριο του 2182.

Η πιθανότητα πρόσκρουσης είναι πολύ μικρή, όμως μια τέτοια σύγκρουση θα είχε καταστροφικές συνέπειες. Οι δονήσεις που θα προκαλούνταν από την πρόσκρουση θα μπορούσαν να προκαλέσουν σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και θερμική ακτινοβολία, ενώ θα δημιουργούσαν μεγάλο κρατήρα και θα εκσφενδόνιζαν συντρίμμια στην ατμόσφαιρα.

Η χημεία της ατμόσφαιρας και η παγκόσμια φωτοσύνθεση θα διαταράσσονταν για τρία έως τέσσερα χρόνια, λόγω της εκτόξευσης 100 έως 400 εκατομμυρίων τόνων σκόνης.

Η μέση επιφανειακή θερμοκρασία της Γης θα μειωνόταν κατά περίπου 3,9 βαθμούς Κελσίου (7 βαθμούς Φαρενάιτ), η βροχόπτωση θα μειωνόταν κατά 15%, ενώ το στρώμα του όζοντος θα υποχωρούσε κατά 32%. Επίσης, η φωτοσύνθεση των φυτών θα μειωνόταν κατά 20 έως 30%, με σημαντικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα.