Πεσκόφ: «Περιμένουμε να είναι παραγωγική η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα» – Η εκτίμηση για διάρκεια έως και επτά ωρών

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, στην Ρωσία, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα για την Ουκρανία ότι θα ήταν δυνατή μια επακόλουθη τριμερής συνάντηση εάν οι συνομιλίες μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ φέρουν αποτελέσματα, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

“Η ρωσική πλευρά αναμένει ότι η συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στην Αλάσκα θα καταλήξει παραγωγικά”, ανέφερε το κρατικό μέσο ενημέρωσης RIA Novosti, επικαλούμενο σχόλια του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να διαρκέσουν “τουλάχιστον 6 με 7 ώρες” συνολικά συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης και της κοινής συνέντευξης Τύπου.

Δήλωσε επίσης ότι και οι βοηθοί τους θα συμμετάσχουν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις όπως αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

“Συνολικά, μπορούμε να αναμένουμε ότι αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 6 με 7 ώρες”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, εξηγώντας ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν κατ’ ιδίαν, πριν από διευρυμένες διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών τους και στη συνέχεια την κοινή συνέντευξη Τύπου.

