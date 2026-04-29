Αττική: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. συμμορία διαρρηκτών που «χτυπούσε» πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια – Οι ρόλοι των μελών

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται συμμορία που «άνοιγε» πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής. Σε βάρος των μελών της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση της οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από την άνοιξη του 2025, με τα μέλη της να στοχοποιούν πολυτελείς οικίες, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Για τη δράση τους είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία, επιλέγοντας κατοικίες κυρίως στα νότια προάστια, τις οποίες προσέγγιζαν πεζή από διαφορετικές διαδρομές, ώστε να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες και παράθυρα, αφού προηγουμένως διαπίστωναν την απουσία των ενοίκων, και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και άλλα αντικείμενα αξίας. Σε περιπτώσεις όπου εντόπιζαν χρηματοκιβώτια, τα αποσπούσαν μαζί με το περιεχόμενό τους.

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν είχαν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα και φέρονται να ζούσαν από τα έσοδα των κλοπών, ενώ χρησιμοποιούσαν καταστήματα μεταφοράς χρημάτων για την αποστολή ποσών στο εξωτερικό.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 35χρονος φέρεται ως αρχηγικό μέλος, με ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση των διαρρήξεων, καθοδηγώντας τους συνεργούς του και επιβλέποντας τη δράση τους. Δύο ακόμη μέλη, ηλικίας 29 και 52 ετών, είχαν επιχειρησιακό ρόλο, συμμετέχοντας είτε στις διαρρήξεις είτε ως «τσιλιαδόροι».

Μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή τους σε οκτώ περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βάρκιζα, η Βούλα και το Πέραμα.

Οι κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο 35χρονος και ο 52χρονος είναι ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλες υποθέσεις, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον 29χρονο που αναζητείται, καθώς και την επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.

Προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού: Όχι «μία μαστογραφία για όλες»-Νέες οδηγίες

Τι πρέπει να ξεκινήσετε στη μέση ηλικία για να προστατευτείτε από τις χρόνιες ασθένειες – Νέα μελέτη

Απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, στάση εργασίας για τους δικαστικούς υπαλλήλους – Τα αιτήματα μετά το περιστατικό με τους...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Χαμός με βίντεο που δείχνει αστροναύτη της NASA να δυσκολεύεται να περπατήσει μετά το ταξίδι γύρω από τη Σελήνη

Η OpenAI σχεδιάζει το δικό της smartphone – «Τέλος τα apps, έρχονται οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης»
περισσότερα
11:40 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δήμος Αθηναίων: Έναρξη αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου – Τα 5 βήματα για τον καθαρισμό οικοπέδων και τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

Ο Δήμος Αθηναίων, για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, ενημερώνει τους...
11:04 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού – Κατασχέθηκαν κινητά και ναρκωτικά

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού...
10:48 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

«Ψηφιακό μητρώο» για τα ραδιόφωνα: Η προθεσμία για την ηλεκτρονική επικαιροποίηση των στοιχείων – Όλες οι λεπτομέρειες

Έως τις 24 Μαΐου 2026 μπορούν να επικαιροποιούν ηλεκτρονικά οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της χώρας ...
10:12 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά η ΠΝΟ την Πρωτομαγιά. Η απεργία αφορά σε όλες τις κατηγορ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς