Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους για metοο: Εγώ δεν τα είπα όλα, είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν

Για το κίνημα #metoo και την καταγγελία που έκανε η ίδια, μίλησε η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Όπως είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό OK!, «για μένα ήταν μια αναγκαιότητα όλο αυτό. Εγώ το έκανα μία φορά, απλά κατακερματίστηκε σε πολλά κομμάτια. Όταν αποφασίζεις βέβαια να μιλήσεις για κάτι στο πλαίσιο των είκοσι χρόνων μετά, πρέπει να μιλήσεις».

Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Εγώ δεν τα είπα όλα. Είναι πολλά που δεν ειπώθηκαν. Αν διαβάσεις την καταγγελία μου, είναι κάποια που υπονοούνται, ακριβώς γιατί είχα μικρά παιδιά, οπότε κάποια πράγματα μπήκαν σε ένα σύνολο σκέψεων».

«Είχα μιλήσει με τα παιδιά μου πριν φτάσει αυτό να γίνει δημόσια»

Ο Φάνης και οι γιοι σου ήταν ενήμεροι από πριν;

Φυσικά. Είχα μιλήσει με τα παιδιά μου πριν φτάσει αυτό να γίνει δημόσια.

Όταν ανακοινώθηκε η καταδικαστική απόφαση στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Αθήνας τον περασμένο Ιούλιο, ξέσπασες σε κλάματα αγκαλιά με την επίσης καταγγέλλουσα Λένα Δροσάκη.

Αισθάνθηκα μια δικαίωση, γι’ αυτό και έκλαψα.