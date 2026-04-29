ΗΠΑ: Διαβατήρια με τη φωτογραφία του Τραμπ για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εκδώσουν νέα διαβατήρια που θα περιλαμβάνουν εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό τους, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Περιορισμένη κυκλοφορία και ειδικός σχεδιασμός

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα νέα διαβατήρια θα αρχίσουν να εκδίδονται μέσα στο καλοκαίρι και θα διατίθενται αρχικά από την υπηρεσία διαβατηρίων στην Ουάσινγκτον, για όσους ανανεώνουν τα έγγραφά τους αυτοπροσώπως.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μέσω διαδικτύου ή από άλλες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Η εικόνα και η υπογραφή του Τραμπ

Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, το πρόσωπο του Τραμπ θα εμφανίζεται στο εσωτερικό εξώφυλλο του διαβατηρίου, μαζί με την υπογραφή του σε χρυσό χρώμα.

Πρόκειται για την πιο σημαντική έως τώρα χρήση της εικόνας του προέδρου σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον εορτασμό της επετείου, καθώς το διαβατήριο αποτελεί επίσημο διεθνές έγγραφο ταυτοποίησης με ισχύ έως και δέκα χρόνια.

«Ειδική έκδοση» για την επέτειο

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε: «Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250ή επέτειο τον Ιούλιο, το υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει περιορισμένο αριθμό ειδικά σχεδιασμένων διαβατηρίων για να τιμήσει αυτή την ιστορική στιγμή».

Όπως πρόσθεσε, τα διαβατήρια θα διαθέτουν «προσαρμοσμένο καλλιτεχνικό σχεδιασμό και ενισχυμένα γραφικά», διατηρώντας παράλληλα τα ίδια υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Ιστορικές αναφορές στον σχεδιασμό

Στο οπίσθιο εξώφυλλο αναμένεται να απεικονίζεται σκηνή από τον πίνακα «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπουλ, αναφέρει το CNN.

Σήμερα, τα διαβατήρια των ΗΠΑ περιλαμβάνουν στο εσωτερικό εικόνα από έργο του Πέρσι Μόραν, που απεικονίζει τον Φράνσις Σκοτ Κι μετά τη μάχη του Φορτ ΜακΧένρι, η οποία ενέπνευσε τον εθνικό ύμνο.

Μέρος ευρύτερης καμπάνιας

Η κίνηση εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την επέτειο των 250 ετών, στις οποίες περιλαμβάνονται αναμνηστικά αντικείμενα με την εικόνα του Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, ειδικές κάρτες εισόδου για εθνικά πάρκα, καθώς και αναμνηστικό νόμισμα που εγκρίθηκε πρόσφατα και φέρει την απεικόνισή του.

Χωρίς σαφή αριθμό εκδόσεων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει διευκρινίσει πόσα διαβατήρια αυτής της ειδικής έκδοσης θα κυκλοφορήσουν, ωστόσο επισημαίνεται ότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη χρήση της εικόνας εν ενεργεία προέδρου σε επίσημο κρατικό έγγραφο.