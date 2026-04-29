ΗΠΑ: Διαβατήρια με τη φωτογραφία του Τραμπ για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Αυτό το προσχέδιο απεικονίζει διαβατήριο των ΗΠΑ με την εικόνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό. Φωτογραφία: US State Department
Αυτό το προσχέδιο απεικονίζει διαβατήριο των ΗΠΑ με την εικόνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό. Φωτογραφία: US State Department

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να εκδώσουν νέα διαβατήρια που θα περιλαμβάνουν εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό τους, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

Περιορισμένη κυκλοφορία και ειδικός σχεδιασμός

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τα νέα διαβατήρια θα αρχίσουν να εκδίδονται μέσα στο καλοκαίρι και θα διατίθενται αρχικά από την υπηρεσία διαβατηρίων στην Ουάσινγκτον, για όσους ανανεώνουν τα έγγραφά τους αυτοπροσώπως.

Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις μέσω διαδικτύου ή από άλλες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τον υφιστάμενο σχεδιασμό.

Η εικόνα και η υπογραφή του Τραμπ

Σύμφωνα με το προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε, το πρόσωπο του Τραμπ θα εμφανίζεται στο εσωτερικό εξώφυλλο του διαβατηρίου, μαζί με την υπογραφή του σε χρυσό χρώμα.

Πρόκειται για την πιο σημαντική έως τώρα χρήση της εικόνας του προέδρου σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον εορτασμό της επετείου, καθώς το διαβατήριο αποτελεί επίσημο διεθνές έγγραφο ταυτοποίησης με ισχύ έως και δέκα χρόνια.

«Ειδική έκδοση» για την επέτειο

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε: «Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250ή επέτειο τον Ιούλιο, το υπουργείο Εξωτερικών ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει περιορισμένο αριθμό ειδικά σχεδιασμένων διαβατηρίων για να τιμήσει αυτή την ιστορική στιγμή».

Όπως πρόσθεσε, τα διαβατήρια θα διαθέτουν «προσαρμοσμένο καλλιτεχνικό σχεδιασμό και ενισχυμένα γραφικά», διατηρώντας παράλληλα τα ίδια υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Ιστορικές αναφορές στον σχεδιασμό

Στο οπίσθιο εξώφυλλο αναμένεται να απεικονίζεται σκηνή από τον πίνακα «Η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» του Τζον Τράμπουλ, αναφέρει το CNN.

Σήμερα, τα διαβατήρια των ΗΠΑ περιλαμβάνουν στο εσωτερικό εικόνα από έργο του Πέρσι Μόραν, που απεικονίζει τον Φράνσις Σκοτ Κι μετά τη μάχη του Φορτ ΜακΧένρι, η οποία ενέπνευσε τον εθνικό ύμνο.

Μέρος ευρύτερης καμπάνιας

Η κίνηση εντάσσεται σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την επέτειο των 250 ετών, στις οποίες περιλαμβάνονται αναμνηστικά αντικείμενα με την εικόνα του Τραμπ.

Μεταξύ αυτών, ειδικές κάρτες εισόδου για εθνικά πάρκα, καθώς και αναμνηστικό νόμισμα που εγκρίθηκε πρόσφατα και φέρει την απεικόνισή του.

Χωρίς σαφή αριθμό εκδόσεων

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει διευκρινίσει πόσα διαβατήρια αυτής της ειδικής έκδοσης θα κυκλοφορήσουν, ωστόσο επισημαίνεται ότι πρόκειται για περιορισμένο αριθμό.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πρόκειται για μια ασυνήθιστη χρήση της εικόνας εν ενεργεία προέδρου σε επίσημο κρατικό έγγραφο.

Σιωπηρό έμφραγμα: Τα 6 σημάδια που οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κούραση ή καούρα

Ιατρική ακριβείας στην πράξη: Νέα εποχή για την ογκολογία στην Ελλάδα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027: Έως τις 3 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Η OpenAI σχεδιάζει το δικό της smartphone – «Τέλος τα apps, έρχονται οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης»

Αλωπεκία: Οι επιστήμονες ίσως ανακάλυψαν τυχαία έναν τρόπο να αναστρέψουν την τριχόπτωση χωρίς φάρμακα
09:28 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Βασιλιάς Κάρολος: Η «σιωπηλή» προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ – Μια ομιλία με μηνύματα πίσω από τις λέξεις

Σε μια εποχή έντονων πολιτικών αναταράξεων, χρειάστηκε ένας βασιλιάς για να υπενθυμίσει στις Η...
07:25 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

LIVE – 61η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Μια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ι...
06:20 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Δείπνο στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ λέει ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα – Η αναφορά στον Σαίξπηρ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι ο Βασιλιάς Κάρολος δεν θέλει το Ιράν να...
05:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Οι Χούθι δηλώνουν ότι «δεν είναι ουδέτεροι», επαναβεβαιώνοντας την απειλητική για την παγκόσμια ναυτιλία υποστήριξή τους προς το Ιράν

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης καταδίκασαν την «πειρατεία» των ΗΠΑ στον Κόλπο του Ομάν, λέγοντα...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς