Λύση στο κοσμικό μυστήριο: Το τηλεσκόπιο James Webb «ξεκλειδώνει» το μυστικό των μικρών κόκκινων κουκκίδων

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Φανταστείτε να κοιτάζετε βαθιά στο διάστημα και να εντοπίζετε μυστηριώδη, κατακόκκινα φωτάκια που χρονολογούνται από τη χαραυγή του χρόνου. Αυτές οι “μικρές κόκκινες κουκκίδες”, που ανακάλυψε πρόσφατα η επιστημονική κοινότητα, έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους γρίφους της σύγχρονης αστροφυσικής.

Τώρα, χάρη στα προηγμένα μάτια του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, οι επιστήμονες κρατούν στα χέρια τους νέα, πολύτιμα δεδομένα που υπόσχονται να λύσουν το μυστήριο της προέλευσής τους και να αλλάξουν όσα ξέραμε για τη γέννηση των πρώτων γαλαξιών.

Οι παρατηρήσεις του Διαστημικού Τηλεσκοπίου James Webb (JWST) σχετικά με αυτό που οι αστρονόμοι ονομάζουν “μικρές κόκκινες κουκκίδες” έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των ερευνητών από τότε που ανακαλύφθηκαν, το 2022.

Τώρα, νέα δεδομένα για τα φάσματα μίας από αυτές τις κουκκίδες, τα οποία έγιναν εφικτά χάρη σε εικόνες που κατέγραψε το Webb, ενδέχεται να κρύβουν τις απαντήσεις που οι ερευνητές αναζητούσαν εδώ και καιρό.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal, μια ομάδα αστρονόμων με επικεφαλής τον Βασίλι Κοκόρεφ (Vasily Kokorev) από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν αποκάλυψε τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις της πάνω στη μικρή κόκκινη κουκκίδα GLIMPSE-17775, χρησιμοποιώντας το JWST.

Τα δεδομένα που συνέλεξε το JWST υποστηρίζουν το σενάριο BH*, δηλαδή την υπόθεση ότι οι μικρές κόκκινες κουκκίδες είναι υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες που περιβάλλονται από ένα πυκνό νέφος μερικώς ιονισμένου αερίου.

Το JWST και η μικρή κόκκινη κουκκίδα

Η πρόσφατη παρατήρηση του GLIMPSE-17775 από το JWST αποτελεί τη βαθύτερη φασματική απεικόνιση μικρής κόκκινης κουκκίδας που έχει καταγραφεί ποτέ, καλύπτοντας 40 φασματικές γραμμές και προσφέροντας μια σπουδαία ευκαιρία για τη σύγκριση των δεδομένων με διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του αντικειμένου.

Έχοντας γεννηθεί μόλις 1. 8 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang), δηλαδή πριν από περίπου 12 δισεκατομμύρια χρόνια, το αντικείμενο αυτό προέρχεται από τις απαρχές του σύμπαντος.

Όπως συμβαίνει με πολλές από τις πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις της επιστήμης, η παρατήρηση αυτή ήταν ένα ευτυχές ατύχημα, το οποίο καταγράφηκε καθώς το JWST παρατηρούσε το γαλαξιακό σμήνος Abell S1063, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το GLIMPSE-17775 από τη δική μας οπτική γωνία.

Το φαινόμενο του βαρυτικού φακού μεγεθύνει το GIMPSE-17775, επιτρέποντας στο JWST να ρίξει μια καλύτερη ματιά στο αντικείμενο παρά την ακραία απόστασή του, και καθιστώντας το φάσμα 30 γραμμών που κατέγραψε το Webb ισοδύναμο με ώρες παρατηρήσεων.

“Όταν είδαμε το φάσμα για πρώτη φορά, ήταν σαν να είχαμε όλα τα κομμάτια ενός παζλ σκορπισμένα στο πάτωμα”, δήλωσε ο Κοκόρεφ.

“Μαζέψαμε κάθε κομμάτι του παζλ, μετρήσαμε τις γραμμές και αρχίσαμε να συνδυάζουμε τα διαφορετικά κομμάτια σε ένα μωσαϊκό. Ίσως μερικά κομμάτια να μην έμοιαζαν με τίποτα στην αρχή, αλλά μετά δύο από αυτά ενώθηκαν και συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε κάτι εκεί”.

Εξηγώντας τις Μικρές Κόκκινες Κουκκίδες

Εμφανιζόμενες για πρώτη φορά περίπου 600 εκατομμύρια χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, οι μυστηριώδεις μικρές κόκκινες κουκκίδες έχουν προβληματίσει τους επιστήμονες από τότε που ήρθαν στο φως.

Το σενάριο της μαύρης τρύπας είναι μόνο ένα από τα πολλά που έχουν προτείνει οι ερευνητές ως πιθανή εξήγηση, αν και επί του παρόντος κερδίζει τη μεγαλύτερη υποστήριξη καθώς καταφθάνουν περισσότερα δεδομένα.

“Πιστεύω ότι ένα μέρος της επιστημονικής κοινότητας συγκλίνει προς μια ενιαία εικόνα — ότι οι μικρές κόκκινες κουκκίδες μπορούν να εξηγηθούν από μοντέλα άστρων-μαύρων τρυπών. Ωστόσο, καμία από τις προηγούμενες μικρές κόκκινες κουκκίδες δεν διέθετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρωμένα στο ίδιο σημείο”, δήλωσε ο Κοκόρεφ.

“Με το GLIMPSE-17775, μπορούμε να ελέγξουμε αυτά τα μοντέλα χάρη στο πόσο βαθύ και εντυπωσιακό είναι το φάσμα αυτής της πηγής”.

Οι ερευνητές ερμηνεύουν τα δεδομένα ως ένδειξη μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης μαύρης τρύπας, η οποία καλύπτεται από ένα πυκνό κουκούλι αερίου που επανεπεξεργάζεται το φως της μαύρης τρύπας στο φάσμα που παρατηρήθηκε από το JWST.

Η σύγκριση φασμάτων με διάφορα μοντέλα έδειξε ενδείξεις για το σενάριο BH*, καθώς οι γραμμές ηλίου, οξυγόνου και υδρογόνου δεν ταιριάζουν με μοντέλα απλού περιστρεφόμενου νέφους.

Αντίθετα, αντιστοιχούν σε φαινόμενο σκέδασης ηλεκτρονίων (broadening), το οποίο σχετίζεται με ένα πυκνό, στρωματοποιημένο κουκούλι αερίου.

Άλλες γραμμές, όπως οι 16 γραμμές σιδήρου, υποδηλώνουν μια ισχυρή πηγή ενέργειας, η οποία θα μπορούσε να υποδεικνύει μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη (μέσω προσαύξησης) μαύρη τρύπα.

Επιπλέον, στο φάσμα παρατηρούνται απορρόφηση ηλίου και φθορισμός, σημάδια που μαρτυρούν ότι μια πανίσχυρη πηγή ενέργειας είναι εγκλωβισμένη μέσα σε ένα πυκνό περιβάλλον.

Τι δεν είδε το JWSTΠέρα από αυτό το απίστευτα βαθύ φάσμα, άλλες παρατηρήσεις μικρών κόκκινων κουκκίδων ήταν αμυδρές στις ακτίνες Χ, μια μορφή εκπομπής την οποία το κουκούλι αερίου, στο σενάριο BH*, είναι πολύ πιθανό να απορροφά.

Μια παράξενη ιδιαιτερότητα του GLIMPSE-17775 είναι ότι από το φάσμα του έλειπε το τμήμα εκείνο που θα υποδείκνυε τη χαρακτηριστική πτώση στην εκπομπή φωτός των μικρών κόκκινων κουκκίδων, γνωστή ως “άλμα Balmer” (Balmer break).

Ωστόσο, συμπληρωματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble έλυσαν αυτό το ζήτημα, εντοπίζοντας ότι η βασική αιτία είναι η παρεμβολή από έναν γιγαντιαίο γαλαξία-ξενιστή.

“Όλα ταιριάζουν, τίποτα δεν είναι χαλασμένο, και νομίζω ότι αυτό κάνει το παζλ του σύμπαντός μας ακόμα καλύτερο”, κατέληξε ο Κοκόρεφ.

“Κοιτάζοντας μπροστά, ανυπομονώ να εμβαθύνω περισσότερο και να μάθω τι τροφοδοτεί τις κεντρικές μηχανές των μικρών κόκκινων κουκκίδων.

Αν και πιστεύουμε ότι πρόκειται για μαύρη τρύπα, προτείνονται και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες θεωρίες, κάτι που είναι συναρπαστικό. Ίσως σε ένα ή δύο χρόνια να έχουμε την τελική απάντηση για το τι τροφοδοτεί αυτές τις πηγές”.