Το Nεφέλωμα του Καρκίνου όπως δεν το έχετε ξαναδεί: Εκπληκτικές εικόνες από το James Webb

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA απαθανάτισε νέες εικόνες του φανταστικού Nεφελώματος του Καρκίνου, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ.

Νεφέλωμα είναι ένα σύννεφο αερίου και σκόνης, το οποίο σχηματίζεται συχνά από τα συντρίμμια των αστεριών που πεθαίνουν ή εκρήγνυνται. Αυτά τα σύννεφα είναι επίσης κοιτίδες νέων άστρων, με το αέριο και τη σκόνη να παρέχουν τα δομικά στοιχεία για το σχηματισμό των άστρων.

Οι αστρονόμοι εκτιμούν ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νεφελώματα μόνο στον γαλαξία μας (Milky Way). Πρόσφατα το James Webb «έστρεψε το βλέμμα του» στο Νεφέλωμα του Καρκίνου (Crab Nebula), που βρίσκεται περίπου 6.500 έτη φωτός μακριά.

