Υψηλή χοληστερίνη: Οι 4 τροφές που βοηθούν στην μείωσή της, σύμφωνα με καρδιολόγο

Η σωστή διατροφή μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της χοληστερίνης και να περιορίσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ειδικοί εξηγούν ποιες τροφές αξίζει να εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή και ποιες είναι καλύτερο να αποφεύγετε.

Η υψηλή χοληστερίνη από νεαρή ηλικία αυξάνει τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, σύμφωνα με μελέτη

Σύμφωνα με ειδικούς υγείας, υπάρχουν τέσσερις τύποι τροφίμων που πρέπει να εντάξετε στη διατροφή σας για να μειώσετε τα επίπεδα της χοληστερίνης στον οργανισμό σας. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η έκθεση σε υψηλή ή διακυμαινόμενη χοληστερίνη νωρίς στη ζωή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης – της στένωσης των αρτηριών λόγω συσσώρευσης λιπωδών ιζημάτων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισόδια.

Η μελέτη –με επικεφαλής επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature– εξέτασε δύο ομάδες ποντικών που τρέφονταν με τροφές πλούσιες σε χοληστερίνη, είτε διαλειμματικά είτε συνεχόμενα. Ο Ziad Mallat, καθηγητής καρδιαγγειακής ιατρικής του Βρετανικού Ιδρύματος Καρδιάς (BHF) στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, δήλωσε: «Βρήκαμε ότι μια διαλειμματική νηστεία υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά από τη νεαρή ηλικία των ποντικών –μία εβδομάδα ναι, λίγες εβδομάδες όχι, μετά ξανά μία εβδομάδα κ.ο.κ.– ήταν η χειρότερη επιλογή όσον αφορά τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης».

Επιπλέον, ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 2.000 ανθρώπων από τη μελέτη Cardiovascular Risk in Young Finns Study και διαπίστωσαν ότι όσοι είχαν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα χοληστερίνης ως παιδιά, είχαν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν μεγάλη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

Τι είναι η χοληστερίνη και ποια η διαφορά LDL και HDL

«Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία που βρίσκεται στο αίμα και είναι απαραίτητη για τη δημιουργία κυττάρων και την παραγωγή ορισμένων ορμονών», εξηγεί ο Dr. Oliver Guttmann, συμβουλευτικός καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Wellington (μέρος της HCA Healthcare UK). Οι δύο κύριοι τύποι χοληστερίνης είναι η λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας (LDL) και η λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας (HDL).

Κακή χοληστερίνη (LDL): «Η LDL αποκαλείται συχνά “κακή” χοληστερίνη, επειδή τα υψηλά επίπεδά της μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας», εξηγεί ο Δρ. Guttmann.

«Η LDL αποκαλείται συχνά “κακή” χοληστερίνη, επειδή τα υψηλά επίπεδά της μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας», εξηγεί ο Δρ. Guttmann. Καλή χοληστερίνη (HDL): «Από την άλλη πλευρά, η HDL είναι γνωστή ως “καλή” χοληστερίνη, καθώς βοηθά στην απομάκρυνση της LDL από την κυκλοφορία του αίματος».

Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές χοληστερίνης

Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, τα επίπεδα χοληστερίνης μετρώνται σε χιλιοστοστόμορια ανά λίτρο (mmol/L).

Ολική χοληστερίνη: «Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα επίπεδο ολικής χοληστερίνης 5 mmol/L ή χαμηλότερο θεωρείται υγιές», αναφέρει ο Dr. Chun Tang , γενικός ιατρός και ιατρικός διευθυντής στην Pall Mall Medical.

«Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα επίπεδο ολικής χοληστερίνης 5 mmol/L ή χαμηλότερο θεωρείται υγιές», αναφέρει ο , γενικός ιατρός και ιατρικός διευθυντής στην Pall Mall Medical. Κακή χοληστερίνη (LDL): Ιδανικά πρέπει να είναι κάτω από 4 mmol/L.

Ιδανικά πρέπει να είναι κάτω από 4 mmol/L. Καλή χοληστερίνη (HDL): Πρέπει να είναι 1 mmol/L ή υψηλότερη.

«Επίπεδα πάνω από αυτά τα όρια ενδέχεται να είναι πολύ υψηλά και να σας θέσουν σε κίνδυνο για προβλήματα υγείας. Επομένως, είναι καλό να τα παρακολουθείτε και να κάνετε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις εάν υποψιάζεστε ότι οι τιμές σας είναι αυξημένες», προσθέτει ο Dr. Tang.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της υψηλής χοληστερίνης

«Η υψηλή χοληστερίνη, και ιδιαίτερα τα αυξημένα επίπεδα της LDL (κακής) χοληστερίνης, μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό λιπωδών ιζημάτων στις αρτηρίες», εξηγεί ο Tang.

«Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συσσώρευση στενεύει τις αρτηρίες, δυσκολεύοντας την ομαλή ροή του αίματος. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο και άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας», προσθέτει ο ειδικός. «Μοιάζει με μποτιλιάρισμα στην κυκλοφορία του αίματος – τα πράγματα απλά δεν μπορούν να κινηθούν όπως θα έπρεπε».

Ποιες ομάδες πληθυσμού κινδυνεύουν περισσότερο

«Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες εμφανίζουν συχνά υψηλότερα επίπεδα λόγω της γήρανσης και των αλλαγών στον μεταβολισμό», αναφέρει ο Guttmann. «Οι γενετικοί παράγοντες παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο· παθήσεις όπως η οικογενής υπερχοληστερολαιμία προκαλούν υψηλή χοληστερίνη από νεαρή ηλικία. Επιπλέον, τα άτομα με παχυσαρκία, κακές διατροφικές συνήθειες και καθιστικό τρόπο ζωής έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν υψηλά επίπεδα χοληστερίνης».

Χοληστερίνη: Γιατί είναι σημαντικό να την παρακολουθούμε από νωρίς

«Η πρόληψη και ο έλεγχος της χοληστερίνης από νεαρή ηλικία είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη παρέμβαση και τις αλλαγές στον τρόπο ζωής που προλαμβάνουν μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας», τονίζει ο Guttmann.

Ο Tang συμφωνεί, προσθέτοντας: «Η υψηλή χοληστερίνη συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα, οπότε είναι εύκολο να την αγνοήσει κανείς. Ενεργώντας προληπτικά, μπορείτε να αποφύγετε επιπλοκές όπως η καρδιοπάθεια ή το εγκεφαλικό αργότερα στη ζωή σας».

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Βελτιώστε τη διατροφή σας

Βάλτε τη γυμναστική στη ζωή σας

Διακόψτε το κάπνισμα

Βελτιώστε τη διατροφή σας

Ο Guttmann συμβουλεύει να εντάξετε στην διατροφή σας τέσσερις τροφές που βοηθούν στην μείωση της χοληστερίνης: «Εστιάστε στην κατανάλωση περισσότερων:

φρούτων,

λαχανικών,

δημητριακών ολικής αλέσεως και

άπαχης πρωτεΐνης».

Παράλληλα ο γιατρός επισημαίνει: «Μειώστε την πρόσληψη κορεσμένων και τρανς λιπαρών, τα οποία βρίσκονται στα λιπαρά κρέατα, τα τηγανητά και τα επεξεργασμένα σνακ. Επιλέξτε καλά λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στο αβοκάντο, τους ξηρούς καρπούς και το ελαιόλαδο».

Βάλτε τη γυμναστική στη ζωή σας

«Στοχεύστε σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης την εβδομάδα, όπως το γρήγορο περπάτημα ή η ποδηλασία», συνιστά ο ειδικός. «Η τακτική άσκηση βοηθά στην αύξηση της HDL (καλής) χοληστερίνης και στη μείωση της LDL χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων».

Διακόψτε το κάπνισμα

«Το κάπνισμα μειώνει την “καλή” χοληστερίνη (HDL) και καταστρέφει τα αιμοφόρα αγγεία. Επομένως, η διακοπή του μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τα επίπεδα χοληστερίνης και τη συνολική υγεία της καρδιάς», εξηγεί ο Guttmann.