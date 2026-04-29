Δανάη Μπάρκα: Γιατί αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε – Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Enikos Newsroom

Lifestyle

Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Αποχώρησε μετά τις πρώτες πρόβες για την παράσταση «Του αγοριού απέναντι» η Δανάη Μπάρκα καθώς δεν είχε πολύ χρόνο και ένιωσε ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην κάμερα του ALPHA και την εκπομπή «Happy Day» η Δανάη Μπάρκα έφυγε πολύ νωρίς, μία- δύο ημέρες μετά τις πρόβες. Τη θέση της στην παράσταση θα πάρει η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Κάνουμε φουλ πρόβες γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί στις 5 Ιουνίου», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συνέχισε:

«Η Δανάη δεν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και έκρινε η ίδια –δεν την έδιωξε κάποιος – ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά και καλά έκανε και είπε να αποσυρθεί. Αυτή η αλλαγή έγινε πολύ νωρίς, μια δυο μέρες μετά από τις πρόβες», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σιωπηρό έμφραγμα: Τα 6 σημάδια που οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι κούραση ή καούρα

Ιατρική ακριβείας στην πράξη: Νέα εποχή για την ογκολογία στην Ελλάδα

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως αύριο

Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – 2027: Έως τις 3 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία για τις αιτήσεις – Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΥΠΑ

Η OpenAI σχεδιάζει το δικό της smartphone – «Τέλος τα apps, έρχονται οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης»

Αλωπεκία: Οι επιστήμονες ίσως ανακάλυψαν τυχαία έναν τρόπο να αναστρέψουν την τριχόπτωση χωρίς φάρμακα
περισσότερα
09:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Προκόπης Αγαθοκλέους: «Διανύω μια περίοδο μεταβάσεων στη ζωή μου» – Οι πρώτες δηλώσεις για τον χωρισμό του

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ο ηθοποιός που αγαπήθηκε πολύ α...
03:15 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

ΣΕΦ: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισαν τη νίκη του Ολυμπιακού με τη Μονακό – ΒΙΝΤΕΟ

Τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό πανηγύρισαν η Μαρία Σάκκαρη και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη...
00:25 , Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

Πάνος Τσερπές για One: «Υπήρχε μία περίοδος που απλά δεν είχαμε τόση επαφή, όχι ότι υπήρχαν κακές σχέσεις»

Την Τρίτη 28 Απριλίου, οι One ήταν καλεσμένοι στο «Στούντιο 4», με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τ...
23:16 , Τρίτη 28 Απριλίου 2026

Ελένη Τσαλιγοπούλου: «Δεν νομίζω ότι αφορά η προσωπική μου ζωή, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον»

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» έκανε δηλώσεις η Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίες προβ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς