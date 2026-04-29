Δανάη Μπάρκα: Γιατί αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση που θα συμμετείχε – Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης

Αποχώρησε μετά τις πρώτες πρόβες για την παράσταση «Του αγοριού απέναντι» η Δανάη Μπάρκα καθώς δεν είχε πολύ χρόνο και ένιωσε ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην κάμερα του ALPHA και την εκπομπή «Happy Day» η Δανάη Μπάρκα έφυγε πολύ νωρίς, μία- δύο ημέρες μετά τις πρόβες. Τη θέση της στην παράσταση θα πάρει η Κατερίνα Ζαρίφη.

«Κάνουμε φουλ πρόβες γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε εκεί στις 5 Ιουνίου», είπε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και συνέχισε:

«Η Δανάη δεν είχε πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και έκρινε η ίδια –δεν την έδιωξε κάποιος – ότι δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί χρονικά και καλά έκανε και είπε να αποσυρθεί. Αυτή η αλλαγή έγινε πολύ νωρίς, μια δυο μέρες μετά από τις πρόβες», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

