Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται οι 5 τραυματίες από τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Αναμένονται εξιτήρια

Σε σταθερή και καλή κατάσταση νοσηλεύονται οι 5 τραυματίες, θύματα της διπλής ένοπλης επίθεσης που εξαπέλυσε ο 89χρονος, αρχικά σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκαλώντας πανικό.

Οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλοι παραμένουν εκτός κινδύνου και παρουσιάζουν καλή κλινική εικόνα. Ο άνδρας που τραυματίστηκε στο επεισόδιο στον ΕΦΚΑ νοσηλεύεται στην αγγειοχειρουργική κλινική, όπως και οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν λίγη ώρα αργότερα στο Πρωτοδικείο.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, από το πρωί οι θεράποντες ιατροί πραγματοποιούν νέο γύρο εξετάσεων, ώστε να αξιολογηθεί η πορεία της υγείας τους και να αποφασιστούν τα εξιτήρια. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τέσσερις γυναίκες υπάλληλοι που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο ενδέχεται να λάβουν εξιτήριο ακόμη και εντός της ημέρας, καθώς τα τραύματά τους χαρακτηρίζονται επιφανειακά.

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε προς το δάπεδο και όχι απευθείας εναντίον ανθρώπων. Ωστόσο, τα σκάγια εξοστρακίστηκαν και προκάλεσαν τραύματα κυρίως στα κάτω άκρα των θυμάτων.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε στον ΕΦΚΑ φέρει τραύμα στο δεξί πόδι, χαμηλά, πάνω από τη φτέρνα. Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν στο Πρωτοδικείο έχουν αντίστοιχα τραύματα στα πόδια και στα κάτω άκρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν περισσότερα από ένα σημεία τραυματισμού.

Παρά το γεγονός ότι ορισμένα τραύματα είναι πιο εκτεταμένα, οι γιατροί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν προκύπτει ανάγκη χειρουργικής επέμβασης για κανέναν από τους πέντε τραυματίες. Όπως εξηγούν, τα σκάγια που έχουν παραμείνει επιφανειακά στους ιστούς αναμένεται να αποβληθούν σταδιακά από τον οργανισμό ή να αντιμετωπιστούν συντηρητικά.

Κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο, όλοι υποβλήθηκαν σε πλήρη κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο, καθώς και σε εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως ακτινογραφίες κάτω άκρων και αξονικές αγγειογραφίες, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αγγειακών βλαβών, καταγμάτων ή εσωτερικών τραυματισμών.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία αποκατάστασης των τραυματιών, ενώ οι έως τώρα ενδείξεις κρίνονται ιδιαίτερα θετικές. Το βασικό μέλημα πλέον είναι η πρόληψη επιπλοκών και η ασφαλής επιστροφή τους στα σπίτια τους τις επόμενες ώρες.