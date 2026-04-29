Τηλεθέαση (28/4): Ποιες σειρές κυριάρχησαν στην prime time

Ευανθία Τασσοπούλου

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Μουτάφη

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Τρίτης (28/4). Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε ξεκάθαρα στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με τις σειρές «Να Μ’ Αγαπάς» (17,8%) και «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» (17,7%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του καναλιού στη μυθοπλασία.

Ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 13,8%, διατηρώντας την ισχυρή του παρουσία στο κοινό 18-54, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσε και ο «Άγιος Έρωτας» (12,9%).

Στο σύνολο κοινού, ο ALPHA διατήρησε την πρωτιά με άνεση, καθώς το «Να Μ’ Αγαπάς» έφτασε το 25,6%, ενώ τρεις παραγωγές του καναλιού βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα. Το Mega και ο ANT1 ακολούθησαν με αξιόλογες επιδόσεις, κυρίως μέσα από σειρές μυθοπλασίας, ενώ το «MasterChef» και το «Survivor» συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς Ε102 17.8%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε32 17.7%
3 STAR MasterChef 10 13.8%
4 ALPHA Άγιος Έρωτας Κ2 Ε101 12.9%
5 Mega Μια Νύχτα Μόνο Ε71 9.9%
6 Mega Έχω Παιδιά Κ2 Ε26 9.5%
7 ANT1 Grand Hotel Κ2 Ε109 6.6%
8 SKAI Survivor 6.6%
9 ANT1 Σούπερ Ήρωες Ε11 6%
10 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε26 4.7%
11 ANT1 Γιατί Ρε Πατέρα; Ε25 4%
12 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 3.8%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς Ε102 25.6%
2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε32 16.9%
3 ALPHA Άγιος Έρωτας Κ2 Ε101 15.9%
4 Mega Μια Νύχτα Μόνο Ε71 13.5%
5 ANT1 Grand Hotel Κ2 Ε109 12.9%
6 STAR MasterChef 10 11.1%
7 ANT1 Σούπερ Ήρωες Ε11 8.9%
8 SKAI Survivor 8.1%
9 Mega Έχω Παιδιά Κ2 Ε26 7.6%
10 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο Ε26 4.5%
11 ANT1 Γιατί Ρε Πατέρα; Ε25 4.5%
12 OPEN Ο πιο Αδύναμος Κρίκος 3.9%

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

