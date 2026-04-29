Τηλεθέαση (28/4): Ποιες σειρές κυριάρχησαν στην prime time

Η τηλεθέαση για το βράδυ της Τρίτης (28/4). Στην prime time ζώνη, ο ALPHA κυριάρχησε ξεκάθαρα στο δυναμικό κοινό, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με τις σειρές «Να Μ’ Αγαπάς» (17,8%) και «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» (17,7%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του καναλιού στη μυθοπλασία.
Ακολούθησε το «MasterChef» του STAR με 13,8%, διατηρώντας την ισχυρή του παρουσία στο κοινό 18-54, ενώ υψηλές επιδόσεις σημείωσε και ο «Άγιος Έρωτας» (12,9%).
Στο σύνολο κοινού, ο ALPHA διατήρησε την πρωτιά με άνεση, καθώς το «Να Μ’ Αγαπάς» έφτασε το 25,6%, ενώ τρεις παραγωγές του καναλιού βρέθηκαν στην πρώτη τριάδα. Το Mega και ο ANT1 ακολούθησαν με αξιόλογες επιδόσεις, κυρίως μέσα από σειρές μυθοπλασίας, ενώ το «MasterChef» και το «Survivor» συνέχισαν να αποτελούν βασικούς πυλώνες στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς Ε102
|17.8%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε32
|17.7%
|3
|STAR
|MasterChef 10
|13.8%
|4
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας Κ2 Ε101
|12.9%
|5
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο Ε71
|9.9%
|6
|Mega
|Έχω Παιδιά Κ2 Ε26
|9.5%
|7
|ANT1
|Grand Hotel Κ2 Ε109
|6.6%
|8
|SKAI
|Survivor
|6.6%
|9
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες Ε11
|6%
|10
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε26
|4.7%
|11
|ANT1
|Γιατί Ρε Πατέρα; Ε25
|4%
|12
|OPEN
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|3.8%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς Ε102
|25.6%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ Ε32
|16.9%
|3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας Κ2 Ε101
|15.9%
|4
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο Ε71
|13.5%
|5
|ANT1
|Grand Hotel Κ2 Ε109
|12.9%
|6
|STAR
|MasterChef 10
|11.1%
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες Ε11
|8.9%
|8
|SKAI
|Survivor
|8.1%
|9
|Mega
|Έχω Παιδιά Κ2 Ε26
|7.6%
|10
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο Ε26
|4.5%
|11
|ANT1
|Γιατί Ρε Πατέρα; Ε25
|4.5%
|12
|OPEN
|Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
|3.9%