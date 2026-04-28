Τηλεθέαση (27/4): Το «Να Μ’ Αγαπάς» σάρωσε σε δυναμικό και γενικό κοινό

Στην prime time ζώνη, στην τηλεθέαση και συγκεκριμένα στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» στον ALPHA με 17,2%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» επίσης στον ALPHA με 16,2% και το «MasterChef 10» στο STAR με 15,2%. Ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» (12,6%), το «Έχω Παιδιά» (11,3%), το «Μια Νύχτα Μόνο» (10,4%) και οι «Σούπερ Ήρωες» (10,1%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Survivor» (8,9%), το «Grand Hotel» (7,6%) και οι παραγωγές της ΕΡΤ.

Στο σύνολο κοινού, την κορυφή διατήρησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 23,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να ακολουθεί με 16,8% και τον «Άγιο Έρωτα» με 14,7%. Έπονται το «Μια Νύχτα Μόνο» (13,7%), το «Grand Hotel» (12,7%) και το «MasterChef 10» (11,3%), ενώ πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» (10,4%), το «Survivor» (9,5%) και το «Έχω Παιδιά» (8,9%). Οι εκπομπές της ΕΡΤ κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά και σε αυτή την κατηγορία.

Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Κανάλι Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 ALPHA Να Μ’ Αγαπάς 17.2% 2 ALPHA Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ 16.2% 3 STAR MasterChef 10 15.2% 4 ALPHA Άγιος Έρωτας 12.6% 5 Mega Έχω Παιδιά 11.3% 6 Mega Μια Νύχτα Μόνο 10.4% 7 ANT1 Σούπερ Ήρωες 10.1% 8 SKAI Survivor 8.9% 9 ANT1 Grand Hotel 7.6% 10 ERT1 Από Ήλιο σε Ήλιο 3.9% 11 ERT3 Για τα Πανηγύρια 1.8% 12 ERT3 Αποδελτίωση 0.3%

Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)