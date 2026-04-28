Τηλεθέαση (27/4): Το «Να Μ’ Αγαπάς» σάρωσε σε δυναμικό και γενικό κοινό

Στην prime time ζώνη, στην τηλεθέαση και συγκεκριμένα στο δυναμικό κοινό την πρώτη θέση κατέκτησε το «Να Μ’ Αγαπάς» στον ALPHA με 17,2%, ενώ ακολούθησαν το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» επίσης στον ALPHA με 16,2% και το «MasterChef 10» στο STAR με 15,2%. Ακολούθησαν ο «Άγιος Έρωτας» (12,6%), το «Έχω Παιδιά» (11,3%), το «Μια Νύχτα Μόνο» (10,4%) και οι «Σούπερ Ήρωες» (10,1%), ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Survivor» (8,9%), το «Grand Hotel» (7,6%) και οι παραγωγές της ΕΡΤ.
Στο σύνολο κοινού, την κορυφή διατήρησε το «Να Μ’ Αγαπάς» με 23,9%, με το «Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ» να ακολουθεί με 16,8% και τον «Άγιο Έρωτα» με 14,7%. Έπονται το «Μια Νύχτα Μόνο» (13,7%), το «Grand Hotel» (12,7%) και το «MasterChef 10» (11,3%), ενώ πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» (10,4%), το «Survivor» (9,5%) και το «Έχω Παιδιά» (8,9%). Οι εκπομπές της ΕΡΤ κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά και σε αυτή την κατηγορία.
Prime Time – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς
|17.2%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ
|16.2%
|3
|STAR
|MasterChef 10
|15.2%
|4
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|12.6%
|5
|Mega
|Έχω Παιδιά
|11.3%
|6
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο
|10.4%
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|10.1%
|8
|SKAI
|Survivor
|8.9%
|9
|ANT1
|Grand Hotel
|7.6%
|10
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|3.9%
|11
|ERT3
|Για τα Πανηγύρια
|1.8%
|12
|ERT3
|Αποδελτίωση
|0.3%
Prime Time – Σύνολο Κοινού (%)
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|ALPHA
|Να Μ’ Αγαπάς
|23.9%
|2
|ALPHA
|Μπαμπά, Σ’ Αγαπώ
|16.8%
|3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|14.7%
|4
|Mega
|Μια Νύχτα Μόνο
|13.7%
|5
|ANT1
|Grand Hotel
|12.7%
|6
|STAR
|MasterChef 10
|11.3%
|7
|ANT1
|Σούπερ Ήρωες
|10.4%
|8
|SKAI
|Survivor
|9.5%
|9
|Mega
|Έχω Παιδιά
|8.9%
|10
|ERT1
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|4.7%
|11
|ERT3
|Για τα Πανηγύρια
|2.4%
|12
|ERT3
|Αποδελτίωση
|0.6%