Ρόδος: Το παρασκήνιο της οικογενειακής ρήξης και η απόπειρα να ρίξει σε γκρεμό την πρώην σύζυγό του με το παιδί

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Ρόδο, όπου ένας 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε η εν διαστάσει 33χρονη σύζυγός του, μαζί με το ανήλικο παιδί τους, ηλικίας 3,5 ετών.

Η υπόθεση καλύπτει ένα πυκνό χρονικό εύρος μερικών δεκάδων λεπτών το βράδυ της 21ης Απριλίου 2026 στην περιοχή Μόντε Σμιθ, τοποθεσία γνωστή για τις απότομες πλαγιές της. Ο 45χρονος, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η οδηγός, έπιασε αιφνιδιαστικά το τιμόνι και το έστριψε προς την πλευρά του γκρεμού, με σκοπό, κατά τους ισχυρισμούς της γυναίκας, να ρίξει το αυτοκίνητο, μαζί με την ίδια και το ανήλικο παιδί τους, στο κενό.

Μετά την αποτυχία της πρώτης του προσπάθειας, ο 45χρονος επέστρεψε στο σπίτι της μητέρας του, όπου άφησε το όχημα της γυναίκας του και επιβιβάστηκε στο δικό του αυτοκίνητο. Περίπου στις 21:00 το ίδιο βράδυ, ενώ οδηγούσε στον ίδιο δρόμο και σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων από το σημείο που είχε συμβεί το προηγούμενο περιστατικό, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε με το αυτοκίνητο σε γκρεμό βάθους 60 μέτρων.

Η οικογενειακή ρήξη και η διαδρομή προς το διαζύγιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Ιανουάριο του 2022 και απέκτησε παιδί στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Την 1η Σεπτεμβρίου 2022 υπέγραψαν ενώπιον συμβολαιογράφου της Ρόδου σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο ληξιαρχείο του Δήμου Ρόδου στις 5 Σεπτεμβρίου 2022. Η οικογένεια διέμενε σε ιδιόκτητη κατοικία του ημεδαπού.

Η συμβίωση, όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του ίδιου του ημεδαπού, παρουσίασε τριγμούς από τους πρώτους μήνες ζωής του τέκνου. Από τα Χριστούγεννα του 2025 το ζευγάρι αποφάσισε την οριστική διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής του, ενώ η σύζυγος εξακολουθούσε να διαμένει στην ίδια οικία.

Οι σχέσεις τους είχαν περιέλθει σε τέτοια κατάσταση που, παρά τις προσπάθειες των πληρεξούσιων δικηγόρων μέσω της διαδικασίας της διαμεσολάβησης, δεν επετεύχθη συμφωνία για τη ρύθμιση της επιμέλειας του ανηλίκου.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Στις 3 Μαρτίου 2026 ο 45χρονος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία ζήτησε την ανάθεση της προσωρινής αποκλειστικής επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου στον ίδιο, με τόπο διαμονής την οικογενειακή στέγη ή επικουρικά τη συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη κατοικία ανά δεκαπενθήμερο. Παράλληλα, ζήτησε να υποχρεωθεί η εν διαστάσει σύζυγός του να μετοικήσει στην πατρική της οικία και να υποχρεωθεί στην καταβολή διατροφής 130 ευρώ μηνιαίως για το παιδί, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των συνολικών αναγκών του τέκνου, οι οποίες υπολογίζονταν σε 430 ευρώ μηνιαίως.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η ίδια φέρεται να εμφάνιζε αρνητική στάση στον υποχρεωτικό εμβολιασμό του τέκνου, να μην εργαζόταν παρά την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών της σπουδών και να μην ήταν συνεπής στην ανατροφή του παιδιού, ενώ ο ίδιος επικαλέστηκε την ευελιξία της εργασίας του με καθεστώς τηλεργασίας σε πολυεθνική εταιρεία.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 4 Μαρτίου 2026 με την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον Πρωτοδίκη του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο οποίος συνεκδίκασε τις αιτήσεις των διαδίκων και έκανε εν μέρει δεκτά τα αιτήματα. Με τη διαταγή ανατέθηκε προσωρινά στη μητέρα η επιμέλεια του ανήλικου, με τόπο διαμονής την οικία της, και ρυθμίστηκε λεπτομερώς το δικαίωμα επικοινωνίας του πατέρα, το οποίο περιελάμβανε τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη μετά το πέρας του ωραρίου του βρεφονηπιακού σταθμού έως τις 20:00, καθώς και κάθε δεύτερο και τέταρτο Παρασκευοσαββατοκύριακο. Είχε προσδιοριστεί δικάσιμος για τη συζήτηση των αιτήσεων η 12η Μαΐου 2026.

Η Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε διάταξη, με την οποία επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Σύμφωνα με τη διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα της 33χρονης και του ανηλίκου τέκνου, απαγορεύθηκε στον κατηγορούμενο να προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων χωρίς τη συναίνεσή της, καθώς και το ανήλικο τέκνο χωρίς την παρουσία της ίδιας ή άλλου ενηλίκου.

Σημειώνεται πως μετά το περιστατικό της 21ης Απριλίου ο 45χρονος μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρόδου. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία, ενώ η υπόθεση τελεί υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου.