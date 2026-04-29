Ποινική δίωξη για κακουργήματα στον 89χρονο για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Εφετείο

Σωρεία κατηγοριών σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του ηλικιωμένου δράστη της ένοπλης επίθεσης στον ΕΦΚΑ και στο Εφετείο χθες το πρωί.

Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του ηλικιωμένου που περιλαμβάνει τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων αφορά:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη οπλοφορία όπλου για θύρα κατ’ εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, (μαχαίρια και ρέπλικα)

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων.

«Ήθελα να ταρακουνήσω το σύστημα»

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το enikos.gr, ο 89χρονος φέρεται πως υποστήριξε στον δικηγόρο κ. Βασίλη Νουλέζα, που ανέλαβε την υπεράσπισή του, δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση, ενώ δεν επιθυμούσε να τραυματίσει αθώους ανθρώπους. «Το μόνο που ήθελα, ήταν να ταρακουνήσω και να φοβίσω το σύστημα, που φέρεται άδικα στους πολίτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δύο ένοπλες επιθέσεις

Ο πρώτος συναγερμός σήμανε στις 10:30 το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό. Μετέβη από το σπίτι του με ταξί στο σημείο, το οποίο είχε κλείσει ένα 24ωρο νωρίτερα με τηλεφώνημα από μίνι μάρκετ στα Άνω Πατήσια, κρύβοντας μία καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε. Εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία, και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον «Ερυθρό Σταυρό».

Περίπου μία ώρα αργότερα, ο ηλικιωμένος μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Εκεί, χωρίς να τον σταματήσει απολύτως κανένας, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου, μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες, και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμη μία δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

«Στον ΕΦΚΑ, αλλά και στο χώρο του Πρωτοδικείου Αθηνών, είχα πάει και τον είχα ελέγξει, όπως και την είσοδο και την έξοδο, και παρατήρησα ότι στον ΕΦΚΑ γύρω στις 10:00 που ανέβηκα στον τέταρτο όροφο, ο υπάλληλος security συνομιλούσε με δύο γυναίκες και δεν με ήλεγξε κανείς».

Σχετικά με την καραμπίνα που χρησιμοποίησε κατά την δράση του, ο ίδιος υποστηρίζει πως την αγόρασε το καλοκαίρι και την μετέτρεψε σε κοντόκανη, ενώ είχε μαζί του περίστροφο. «Εάν είχε παρέμβει κάποιος αστυνομικός, θα πέταγα το όπλο και θα παραδινόμουν, διότι τα παιδιά της ΕΛ.ΑΣ. είναι τίμια και παλεύουν. Έχω απόλυτο σεβασμό στην αστυνομία».