Απειλή από το διάστημα: Ο αστεροειδής 2024 YR4 ίσως «χτυπήσει» το φεγγάρι το 2032 – Τι λένε οι επιστήμονες για τις επιπτώσεις στη Γη

Η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς στη Σελήνη μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά σύμφωνα με νέες μελέτες, ο αστεροειδής 2024 YR4, ο οποίος θα μπορούσε να προσκρούσει στον φυσικό δορυφόρο της Γης το 2032, φέρει πραγματικούς κινδύνους τόσο για τη Σελήνη όσο και για τη Γη, αλλά και για τα διαστημικά σκάφη που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.

Παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες για μια τέτοια πρόσκρουση είναι λίγες, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές και να έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, τόσο στην αστρονομία όσο και στη δορυφορική τεχνολογία.

Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας το ισχυρό Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb, έχουν καταγράψει τις τελευταίες εξελίξεις και προβλέπουν εντυπωσιακές εικόνες και αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τη δημιουργία μιας θεαματικής βροχής μετεωριτών που θα μπορούσε να επεκταθεί σ’ ολόκληρο τον πλανήτη.

Ανακαλύψτε τις επιπτώσεις της πρόσκρουσης του αστεροειδούς και πώς επηρεάζει την ασφάλεια του διαστήματος στο μέλλον.

Στις 26 Μαρτίου 2025, το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA κατέγραψε εικόνες του αστεροειδούς 2024 YR4, οι οποίες δείχνουν ότι ο αστεροειδής έχει μέγεθος περίπου ίσο με ένα κτίριο 15 ορόφων.

Οι ερευνητές επίσης αναφέρουν ότι η επιφάνεια του αστεροειδούς ενδέχεται να κυριαρχείται από βράχους, που ίσως έχουν το μέγεθος μιας γροθιάς.

Τι θα συμβεί αν ένας αστεροειδής ύψους 15ώροφου κτιρίου προσκρούσει στη Σελήνη το 2032;

Ενώ οι πιθανότητες ο αστεροειδής 2024 YR4, που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, να προσκρούσει στη Σελήνη σε επτά χρόνια είναι λίγες -κατά 96% δεν θα γίνει-, οι επιπτώσεις, λόγω του μεγέθους του, θα επηρεάσουν τη Σελήνη, τους αστροναύτες και τα διαστημόπλοια που κινούνται σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη η οποία είναι προς δημοσίευση, από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Western Ontario και του Πανεπιστημίου Athabasca, στον Καναδά, παρατήρησαν τον αστεροειδή 2024 YR4, με το τηλεσκόπιο James Webb, και έκαναν προσομοιώσεις για να δείξουν την ποσότητα της σεληνιακής ύλης που θα εκτοξευτούν στο διάστημα, στέλνοντας κομμάτια της και προς τη Γη.

Μετά την αρχική ανακάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2024, φαινόταν ότι ο αστεροειδής δεν ήταν τόσο πιθανόν να προσκρούσει στη Γη, προσελκύοντας τη διεθνή προσοχή και κατατάσσοντάς τον στην υψηλότερη βαθμίδα απειλής αστεροειδούς, στην Κλίμακα Κινδύνου Πρόσκρουσης Τορίνο (Torino Impact Hazard Scale).

Μέχρι τον Φεβρουάριο, περισσότερες επίγειες παρατηρήσεις βοήθησαν να αποσαφηνιστεί ότι ο κίνδυνος για τη Γη έχει περιοριστεί, αλλά η Σελήνη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την πιθανότητα ενός ενδεχόμενου πλήγματος.

Πριν από μερικούς μήνες, εντός του 2025, το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb της NASA βοήθησε τους επιστήμονες να προσδιορίσουν ότι ο αστεροειδής έχει διάμετρο μεταξύ 53 και 67 μέτρων.

«Θεαματική βροχή μετεωριτών»

Αν πράγματι, ο αστεροειδής 2024 YR4 προσκρούσει στη Σελήνη, θα δημιουργήσει έναν κρατήρα με διάμετρο λίγο μεγαλύτερο από ένα χιλιόμετρο – τον μεγαλύτερο κρατήρα πρόσκρουσης των τελευταίων 5.000 ετών, σύμφωνα με την μελέτη.

Σύμφωνα με τρέχοντες υπολογισμούς, αν συμβεί αυτό, οι συνέπειες της πρόσκρουσης θα συμβούν στο Νότιο Ημισφαίριο της Σελήνης.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι η πρόσκρουση αυτή θα απειλήσει δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά στη Γη για μέρες ή ακόμη μέχρι και μήνες, ενώ θα εκτοξεύσει θραύσματα και προς τη Γη.

Η σεληνιακή ύλη που θα περάσει από την ατμόσφαιρα της Γης, μπορεί να δημιουργήσει μια βροχή μετεωριτών σ’ ολόκληρο τον πλανήτη.

Η βροχή μετεωριτών μπορεί να διαρκέσει κάποιες μέρες και θα είναι θεαματική, με αρκετούς ορατούς μετεωρίτες «αν και ο αριθμός των ορατών μετεωριτών θα μετριαστεί λόγω της χαμηλής ταχύτητας εισόδου των εκτινασσόμενων σωματιδίων», εξηγούν οι ερευνητές.

Με περισσότερους από 10.000 ενεργούς δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά στη Γη και τουλάχιστον 25.000 κομμάτια διαστημικών σκουπιδιών, οι ερευνητές πιστεύουν πως, η πτώση ενός μετεωρίτη στη Σελήνη, προοιωνίζεται προβλήματα για τους φορείς διαχείρισης δορυφόρων.

«Δεδομένου του μεγάλου συνόλου της εκτεθειμένης επιφάνειας για τους δορυφόρους έως το 2032, είναι πιθανόν χιλιάδες κρούσεις από συντρίμμια μεγέθους χιλιοστού να εκτοξευθούν από τη σεληνιακή πρόσκρουση του 2024 YR4 και να επηρεάσουν ολόκληρο τον στόλο δορυφόρων», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης.

«Τέτοιες συγκρούσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στους δορυφόρους, αλλά θα είναι αρκετά μικρές και δεν θα τερματίσουν τις ενεργές αποστολές ούτε θα προκαλέσουν τη διάλυσή τους».

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η ύλη που θα εκτιναχθεί από τη Σελήνη θα μπορούσε να αποτελέσει «σοβαρό κίνδυνο για τα διαστημικά σκάφη που θα περιστρέφονται γύρω από τη Σελήνη», όπως ο σταθμός Lunar Gateway της NASA, μια προγραμματισμένη διαστημική βάση για αστροναύτες στη Σελήνη, και «ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο» για οποιεσδήποτε σεληνιακές επιχειρήσεις στην επιφάνειά της.

Ο αστεροειδής 2024 YR4 έχει μετακινηθεί πίσω από τον Ήλιο, περιορίζοντας τη δυνατότητα για νέες παρατηρήσεις μέχρι το 2028.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι νέες παρατηρήσεις σε λίγα χρόνια, θα βελτιώσουν τις προβλέψεις σχετικά με τις επιπτώσεις στη Σελήνη.