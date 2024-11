Αστεροειδής σε μέγεθος γηπέδου πλησιάζει σήμερα τη Γη – Τι γνωρίζουμε για τον 2006 WB

Ο αστεροειδής 2006 WB θα περάσει σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου, από τη «γειτονιά» της Γης, προσφέροντας στους αστρονόμους μία ακόμα ευκαιρία για μελέτη των αστρονομικών σωμάτων.

Παρόλο που ανήκει στους σχεδόν 40.000 γνωστούς αστεροειδείς που πλησιάζουν τη Γη (Near-Earth Objects/NEOs), η «επίσκεψή» του δεν είναι τόσο ανησυχητική όσο εντυπωσιακή.

Ο 2006 WB έχει διάμετρο περίπου 100 μέτρα, μέγεθος που αντιστοιχεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της NASA για το μέγεθός του δεν είναι ακριβείς και μπορεί να φτάνει τα 150 μέτρα ή να είναι μικρότερος.

Ο αστεροειδής αναμένεται να περάσει από τη Γη σε απόσταση διπλάσια της απόστασης Γης-Σελήνης, γεγονός που τον καθιστά σχετικά «κοντινό» με αστρονομικούς όρους.

Ο Νικ Μόσκοβιτς, αστρονόμος του Παρατηρητηρίου Lowell στην Αριζόνα και ειδικός στους αστεροειδείς, εξηγεί ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για τον 2006 WB.

«Η συχνότητα με την οποία ανακαλύπτουμε νέους αστεροειδείς έχει αυξηθεί τόσο, που δεν μπορούμε να τους παρακολουθούμε όλους. Αυτό δείχνει τις δυνατότητες των τηλεσκοπικών ερευνών, οι οποίες κάθε βράδυ σαρώνουν τον ουρανό για νέα αντικείμενα», σημειώνει.

Η τεχνολογία παρατήρησης έχει εξελιχθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας την ταχύτερη ανίχνευση NEOs.

Τον Οκτώβριο, για παράδειγμα, ανακαλύφθηκαν πάνω από 450 νέοι αστεροειδείς, αριθμός ρεκόρ για έναν μήνα. Το 2024, συνολικά εντοπίστηκαν 2.300 NEOs, ενώ κάποιοι από αυτούς παρατηρούνται λίγες μόνο ώρες πριν περάσουν από τη Γη.

Οι μικρότεροι αστεροειδείς που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και διαλύονται προσφέρουν μοναδικές ευκαιρίες μελέτης.

Όπως τονίζει ο Μόσκοβιτς, «Aυτά τα γεγονότα είναι σαν φυσικές αποστολές επιστροφής δειγμάτων. Δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε δισεκατομμύρια για να φέρουμε δείγματα από το διάστημα – μπορούμε να τα παρατηρούμε και να τα αναλύουμε όταν φτάνουν στη Γη».

Ως ΝΕΟs ορίζονται τα αντικείμενα που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 εκατομμυρίων μιλίων από τη Γη, που αντιστοιχεί σε απόσταση περίπου 120 εκατομμυρίων μιλίων από τον ήλιο.

«Οι αστεροειδείς και οι κομήτες με απόσταση περιηλίου (πλησιέστερη στον Ήλιο) μικρότερη από 1,3 αστρονομικές μονάδες (AU), ή περίπου 120 εκατομμύρια μίλια, ονομάζονται αντικείμενα κοντά στη Γη (near-Earth objects) ή ΝΕΟs», δήλωσε στο Newsweek η Σβέτλα Μπεν-Ιτζακ, επίκουρη καθηγήτρια διαστήματος και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

