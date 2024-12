Ο Ήλιος «ξύπνησε»: Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα κατευθύνεται προς τη Γη – Αναμένεται εντυπωσιακό σέλας και ενδεχόμενες διακοπές στις ραδιοεπικοινωνίες

Στις 9 Δεκεμβρίου, ο Ήλιος εξέπληξε τους επιστήμονες με μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη κατηγορίας X1.8, που προήλθε από την περιοχή ηλικιακών κηλίδων AR3848, στην επιφάνειά του.

Αυτή η έκλαμψη, η οποία ανήκει στην πιο έντονη κατηγορία ηλιακών εκλάμψεων, συνοδεύτηκε από μια στεμματικη εκτίναξη μάζας (CME) που κατευθύνεται προς τη Γη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εκτίναξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει γεωμαγνητικές καταιγίδες και ενισχυμένη δραστηριότητα του φαινομένου «σέλας», με τις επιδράσεις να κορυφώνονται στις 11 Δεκεμβρίου.

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι εκρήξεις ενέργειας στην επιφάνεια του Ήλιου που απελευθερώνουν έντονη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Κατηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: A, B, C, M, και X, με κάθε «τάξη» να είναι δέκα φορές ισχυρότερη από την προηγούμενη.

An M6.4 flare was observed at 10/0648 UTC from newly numbered Region 3922 near the east limb. pic.twitter.com/CoT3P9nW99



Στην κατηγορία X, οι εκλάμψεις είναι τόσο ισχυρές που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές, όπως προβλήματα στους δορυφόρους και διακοπές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει επίσης αριθμούς (π.χ. X1, X2, X10), που προσδιορίζουν την ένταση της ενέργειας.

Η συγκεκριμένη CME κινείται με ταχύτητες 600-700 χλμ/δευτερόλεπτο και αναμένεται να φτάσει στη Γη σήμερα, στις 11 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας), εκδόθηκε προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα κατηγορίας G4 (σοβαρή), γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει εντυπωσιακές εμφανίσεις σέλας σε περιοχές μεσαίων γεωγραφικών πλατών, κυρίως σε πολιτείες των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της έκρηξης της ηλιακής έκλαμψης, παρατηρήθηκαν διακοπές ραδιοεπικοινωνιών μικρού κύματος στη Νότια Αφρική, καθώς η περιοχή αυτή ήταν εκτεθειμένη στον Ήλιο τη στιγμή της έκρηξης. Αυτές οι διαταραχές οφείλονται στην έντονη ακτινοβολία ακτίνων Χ και υπεριώδους φωτός που συνοδεύει τέτοια γεγονότα.

Η ακτινοβολία αυτή φτάνει στη Γη με την ταχύτητα του φωτός και ιονίζει την ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης. Η ιονισμένη ατμόσφαιρα επηρεάζει τα ραδιοκύματα υψηλής συχνότητας, προκαλώντας απώλειες ενέργειας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πλήρη απορρόφηση των σημάτων.

Η αστροφυσικός Tamitha Skov σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι η ηλιακή καταιγίδα μπορεί να επηρεάσει «ήπια» τη Γη, καθώς οι ισχυροί ηλιακοί άνεμοι πιθανώς θα εκτρέψουν την στεμματική εκτίναξη μάζας. Όπως επεσήμανε: «Αναμένεται ήπια επίδραση μέχρι το μεσημέρι της 11ης Δεκεμβρίου».

Despite a gorgeous X2.2-flare earlier today, the Sun continues to have poor aim. The #solarstorm launched will graze Earth to the west. Sadly, the coming fast solar wind streams might deflect the structure even further to the west. Expect only mild impacts by midday December 11. pic.twitter.com/PtPQ5gF6M1

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) December 8, 2024