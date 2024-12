Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα – Η σχέση με την οικογένεια Τραμπ και τα tabloids

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τρίτη την επιλογή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση έρχεται με υποσχέσεις για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και με έντονο ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς η Γκιλφόιλ είχε αρραβωνιαστεί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Truth Social: «Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι υπήρξε στενή φίλη και σύμμαχος. Η εμπειρία της στους τομείς της νομικής, των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής, σε συνδυασμό με την οξυδέρκειά της, την καθιστούν απόλυτα κατάλληλη να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και να διασφαλίσει τα συμφέροντά τους στο εξωτερικό».

Παράλληλα, την χαρακτήρισε «ιδανική επιλογή» για την ενίσχυση των σχέσεών των Ηνωμένων Πολιτείων με τη χώρα μας, «προωθώντας την αμυντική συνεργασία, το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία».



Η Γκίλφοϊλ, στενή συνεργάτιδα και αρραβωνιαστικιά του γιου του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, δήλωσε στο X ότι είναι τιμή της που αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο. «Ως Πρέσβειρα, ανυπομονώ να προωθήσω την ατζέντα Τραμπ, στηρίζοντας τους Έλληνες συμμάχους μας και εισάγοντας μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

I’m honored to accept President Trump’s nomination to serve as the next Ambassador to Greece and I look forward to earning the support of the U.S. Senate.

President Trump’s historic victory is bringing hope and optimism to the American people and to freedom-loving allies across… pic.twitter.com/ThyyDwOTNk

— Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) December 10, 2024